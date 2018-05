Praha 4 přidala parkovací zóny, neprojely kvůli nim autobusy. Čáry se zase musí smazat

před 52 minutami

Problémy s parkováním v Praze 4 přišly ve chvíli, kdy placené stání zavedly sousední městské části.

Praha - Nedostatek parkovacích míst v Praze 4 mají vyřešit zóny placeného stání, které začnou platit od začátku července. Některá parkovací místa však byla navržena tak, že ulicemi nemohly projet autobusy MHD. Zpoplatněných míst oproti "místům zdarma" navíc přibylo.

V ulici Děkanská vinice I. se zóny rozšířily tak, že v části jednosměrné ulice mohli řidiči nově zaparkovat po obou stranách. To však vzápětí způsobilo problémy autobusům, které jen těsně míjely zaparkovaná vozidla.

"Zde nastal problém s přenosem informací od projektanta ke zhotoviteli, který nezaregistroval striktní pokyn, že se vodorovné dopravní značení nemá namalovat," vysvětlil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Ihned poté byla značka o zákazu stání přesunuta na původní místo, vyznačené linie ale už na vozovce zůstaly. Náklady na jejich odstranění půjdou za zhotovitelem, tedy firmou M.O.Z. Consult.

Zvýšení počtu parkovacích míst v Praze 4 podle Hofmana umožnila i změna rychlosti na 30 km/h v některých oblastech a návrat k přednosti zprava na některých křižovatkách. "Do ulic by bylo jistě možné vyznačit více bezplatných parkovacích stání, ale to by Praze 4 přineslo navýšení zátěže parkujícími vozidly," vysvětlil Hofman, proč k navýšení počtu stání došlo až se zavedením zpoplatněného parkování.

Po zakreslení parkovacích zón došlo k 56 úpravám. "Většinou se jedná o změny v důsledku doplňování či rušení parkovacích stání pro vozíčkáře nebo reakci na stavební úpravy z posledních dvou měsíců," doplnil Hofman s tím, že problém s průjezdností silnice byl pouze v ulici Děkanská vinice I.

Podle Petra Horského z firmy M.O.Z. Consult je nyní v Praze 4 vyznačeno 16 tisíc parkovacích míst, přičemž počet aut rezidentů je 13 tisíc. "Ty tři tisíce míst jsou na to, aby lidé zaparkovali, když jdou na úřad, do obchodu a tak podobně," uvedl Horský.

V současné chvíli parkuje v Praze 4 podle něj na 18 tisíc aut. Pět tisíc z nich ale nepatří rezidentům a po zavedení zón by měla částečně "zmizet".

Problémy s parkováním v Praze 4 přišly ve chvíli, kdy placené stání zavedly okolní městské části. Mimopražští řidiči tak často nechají auto právě v Praze 4 v blízkosti MHD a dále do centra pokračují městskou hromadnou dopravou.