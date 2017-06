Parkování v Praze chybí koncepce. Má přitom dobrou výchozí pozici, myslí si expert

před 48 minutami

I přes chystaný vznik tří nových P+R parkovišť má Praha velký nedostatek parkovacích míst pro dojíždějící řidiče. Co by se mělo zlepšit? Přečtěte si rozhovor s Josefem Kocourkem z Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT.

Aktuálně.cz: Pražští radní v minulém týdnu schválili výstavbu nových parkovišť P+R. Myslíte si, že už jich v Praze bude dostatek?

Josef Kocourek: Určitě jich dostatek není a myslím si, že o tom politici a úředníci dobře vědí, protože poptávka je mnohem větší. Vím, že ta situace je složitá, nicméně vznik parkovacích míst je za poslední léta silně nekoncepční a je to jenom o tom, kde si příslušná část vykřičí víc.

Problém by se měl řešit koncepčně, například i v součinnosti se Středočeským krajem. Pak by se dala využít nejen místa v Praze v blízkosti metra, ale i ve Středočeském kraji v blízkosti železničních stanic. Tam by mohlo vzniknout parkování podobně jako v Běchovicích.

Proč podle vás tato parkoviště přibývají tak pomalu?

Vybudování samotných parkovišť trvá dlouho, další věcí jsou třeba pozemkové záležitosti. Pokud pozemky nepatří magistrátu, ale soukromému vlastníkovi nebo nějakým organizacím, tak jsou to složité procesy.

A pokud jde o vámi zmíněnou nekoncepčnost?

Tento problém trvá už roky a žádná ucelená koncepce nebyla nikdy řešená - nebyla vůle, aby vznikla. Jak už jsem říkal, toto břímě by neměla nést jen Praha, ale měla by tady být nějaká dohoda se Středočeským krajem. U konkrétních lokalit by se určilo, kde je příhodnější P+R parkoviště u metra a kde by bylo vhodné u železničních zastávek.

Jsou nově odsouhlasené lokality na Opatově, v Hostivaři a na Černém Mostě dobře zvolené?

Černý most je stoprocentně dobře, protože ten kapacitně nestačí, k rozšíření ale mělo dojít už o pár let dříve. Tam lidé dojíždějí ze severu, řekněme z Liberce nebo Mladé Boleslavi, a také z východu, což je hradecká dálnice. Setkávají se tam dva poměrně silné směry.

Také Opatov je vhodná lokalita, je tam směřována D1 a vysoká poptávka. I tam mohl systém fungovat už dříve. A Hostivař pak má pomoci východní části, kde se dá přestoupit na linku metra A, takže ti, co jezdí z východu, nemusejí zůstat na Černém Mostě.

Ta místa jsou zvolena správně, nicméně je jich potřeba víc. V ideálním případě by měl vzniknout nějaký pracovní tým, aby existovala relevantní data, která nám řeknou, kde to nejvíce hoří a kde je vznik nových nejvíce potřeba.

Kde P+R parkoviště nejvíce chybí podle vás, pomineme-li ta tři právě zmíněná?



Při příjezdu ze severu po D8 najdou lidé první místo k parkování u metra v Letňanech, kde je velkokapacitní parkovací dům. Nicméně je to zase o tom, že lidé chtějí zaparkovat dříve, než se v kolonách do Letňan vůbec dostanou. Nabízí se tedy nějaké prostory po bývalé Avii, kde je možnost spojit to s nádražím Čakovice. Ale to jsou jen takové mé obecné odhady, jak pomoci tomu severnímu směru. Potom je tu ještě západní směr, který je ale hodně specifický - tam by byla vhodná zmíněná spolupráce se Středočeským krajem.

Praha na jednu stranu podporuje vznik tunelů a dalších opatření, která mají pomoci dopravě ve městě, zároveň ale zavádí modré zóny a znesnadňuje parkování i daleko od samotného centra města. Co tomu říkáte?



Modré zóny bez jakékoliv další koncepce jsou největší nešvar, který v Praze vzniká. Město nechce dojíždějící řidiče, kteří zabírají parkovací místa, a řeší to rozšiřováním zón. Pro ty řidiče, kterých se město chce zbavit, ale nevytvořilo nic dalšího. Právě proto, že není dostatek záchytných parkovišť, "obtěžovala" tato skupina řidičů ty místní, kteří parkují před svým domem. Mělo to vzniknout opačně: nejdříve zřídit P+R parkoviště a pak teprve zavést modré zóny. A pokud jde o tunely: To, že vznikají, je dobře, protože Praha má obrovský potenciál vnitroměstské dopravy. Vozidel, které patří Pražákům, je hodně - a kapacitní komunikace jsou tady potřeba hlavně pro ně. Takže tunel Blanka a podobné projekty ulevují tomu, co je na povrchu. V ulicích tak může vznikat klidová zóna, bude tam méně dopravy a více se lze soustředit na cyklisty, chodce a MHD.

Jaký by byl ideální způsob poplatků za parkování pro lidi, kteří dojíždějí každý den?

Nejvíce by se mi líbilo, kdybych si jako dojíždějící Středočech koupil Lítačku, dal tím Praze najevo, že budu používat hromadnou dopravu, a město by mne za nějakých příznivých podmínek nechalo využívat parkovací místo někde na okraji.

Jak je na tom Praha ve srovnání s dalšími evropskými metropolemi?

Města jako Vídeň, Mnichov nebo Berlín jsou dobrou motivací pro Prahu. I přes různá úskalí mají nějakou koncepci záchytných parkovišť. Když se blížíte k městu, tak se vás na ně ukazatele snaží navigovat a je tam propracovaný informační systém, z něhož i pochopíte, jakým způsobem to funguje. Parkovací lístek může současně sloužit i jako jízdenka na městskou dopravu. Naopak v metropolích na východ od Česka je mnohdy situace podobná jako v Praze, některá města jsou na tom i hůř - nefunguje tam tak dokonale hromadná doprava a používání vozidel je mnohem častější. Praha má integrovanou hromadnou dopravu v odpovídající kvalitě a na dobré úrovni. To z ní dělá město, které má základ pro to, aby mohl systém záchytných parkovišť fungovat. Neřešíme tu základní problémy, máme dobrou výchozí pozici a díky ní máme možnost dosáhnout kvality západních měst.