Praha postaví nová parkoviště u metra. Na okraji města vzniknou stovky nových míst

před 29 minutami

Pražští radní schválili výstavbu nových záchytných parkovišť P+R. Nová vzniknou na Opatově a v Hostivaři. Stavět se bude také na Černém Mostě. Řidiči dostanou stovky nových míst, kde budou mít možnost za drobný poplatek zaparkovat svůj vůz.

Praha - Hlavní město rozšíří množství odstavných parkovišť P+R. Shodla se na tom dnes městská rada. Nová parkoviště mají vzniknout na Opatově, u Depa Hostivař nebo na Černém Mostě.

Na nedostatek parkovacích míst u metra si dlouhodobě stěžuje mimo jiných Středočeský kraj, jehož obyvatelé často jen těžko hledají v Praze místo k zaparkování. Nová záchytná parkoviště slibovalo vybudovat již předchozí vedení pražského magistrátu, parkovacích míst však na území hlavního města naopak ubývalo kvůli rozšiřování zón placeného stání.

Nové P+R by podle stávajícího vedení mělo vzniknout během několika let na Opatově. Pražští radní v úterý schválili projektanta, kterým bude společnost Satra. Jejím úkolem nyní bude zpracovat projektovou dokumentaci parkoviště, které má přijít na 7,13 milionů korun. Magistrát původně očekával, že cena přesáhne částku 11 milionů korun.

Parkovací dům na Jižním Městě vyroste v Chilské ulici nedaleko tamního domova pro seniory. "Do dvou nebo do tří let bychom mohli mít parkovací dům pro 550 aut," říká náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD) s tím, že do budoucna se plánuje kapacita až 1000 míst.

Kromě samotné výstavby P+R má město v plánu i částečnou přestavbu křižovatky Chilské s D1, aby se zvýšila její kapacita a netvořily se kolony z aut, která míří na parkoviště. Podle Dolínka nechal magistrát zpracovat model stavby, který předal Praze 11. V dalších dvou měsících plánuje projednat projekt s tamními obyvateli městské části.

Více míst na Hostivaři

Kromě projektu na Opatově radní schválili, že do poloviny letošního června magistrát vypíše tendr na zpracovatele studie dalšího parkoviště P+R u stanice metra Depo Hostivař. To má vyjít na 1,5 milionu korun. Podle vedení magistrátu je v tomto případě nutné přípravu parkoviště koordinovat s projektem tramvajové smyčky, která má prodloužit trať od nedaleké Černokostelecké a zajistit přestup na metro.

Nové P+R má v Hostivaři vzniknout do roku 2022. "Smyčka bude umístěna na ploše stávajícího autobusového terminálu a částečně na ploše parkoviště P+R," píše se v dokumentu, který v úterý schválila rada města. Právě kvůli úbytku parkovacích míst, za kterým bude stát rozšíření tramvajové trati, chce magistrát na stejném místě postavit parkovací dům, který rozšíří kapacitu ze současných zhruba 170 na 600 aut.

Parkoviště P+R mají podle magistrátu do budoucna vznikat i na dalších místech. Nedávno takto například pražští radní schválili vypsání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci k výstavbě záchytného parkoviště s kapacitou 880 míst na Černém Mostě.

Parkoviště jsou přeplněná

Parkoviště P+R mají sloužit především k tomu, aby řidiči nechávali svá auta na okraji Prahy a do centra pak jezdili pomocí MHD. Jejich výhodou je, že se nachází poblíž metra, které představuje často nejrychlejší způsob dopravy do centrální části Prahy. Poplatek za parkovací místo na hlídaném parkovišti za den činí 20 korun.

"V systému P+R je k dnes dispozici 14 placených parkovišť s regulovanou provozní dobou a dvě bezplatná parkoviště v Běchovicích a na Skalce s regulovanou dobou stání, která je maximálně 12 hodin. Parkovací systém i obsluha parkoviště je přítomna pouze na placených P+R, využívání bezplatných P+R se nesleduje," říká Barbora Lišková z Technické správy komunikací.

Systém P+R parkovišť na území Prahy funguje od roku 1997, kdy zde bylo k dispozici pouhých 525 míst, o deset let později se jejich počet zvýšil na 2344 a letos je na P+R parkovištích využitelných 3009 parkovacích míst. Z dlouhodobého hlediska je ale kapacita nedostačující a parkoviště jsou přeplněna.

Město se problém s nedostatkem parkovacích míst na záchytných parkovištích snažilo v minulosti vyřešit několika způsoby. Jednou z navrhovaných variant byla například i dohoda s obchodními centry, která by vyčlenila část parkovacích míst ve svých garážích právě pro účely P+R.

Počet míst na parkovištích P+R

Název rok 2007 rok 2017 Běchovice 94 92 Černý Most 1 294 294 Černý Most 2 131 131 Depo Hostivař 167 169 Holešovice 74 74 Chodov 658 653 Chodov E 0 809 Ládví 81 78 Letňany 0 633 Nové Butovice 57 57 Opatov 182 181 Palmovka 171 0 Radotín 21 36 Rajská Zahrada 87 88 Skalka 1 107 63 Skalka 2 71 74 Zličín 1 85 83 Zličín 2 64 61 Celkem 2344 3576

Další záchytná parkoviště ve správě TSK: