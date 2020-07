Nabídli nejnižší cenu, přesto vyhráli. Pronájem restaurace Praha 1 nakonec zrušila

Radnice Prahy 1 zrušila spornou smlouvu o prodloužení pronájmu restaurace V Kolkovně společnosti Gastro Staré Město. Ta nabídla nižší cenu než jiné firmy, přesto uspěla. Po kritice opozičních Pirátů se starosta Petr Hejma rozhodl výběr nového nájemce zrušit a hledat od začátku.

Smlouva o pronájmu restaurace na rohu ulic V Kolkovně a Vězeňská vypršela loni v prosinci. Městská část proto hledala nového nájemce - přihlásili se tři uchazeči. Stávající nájemce Gastro Staré Město nabídl radnici částku 5,5 milionu korun za rok, a to na pět let s možností uplatnění opce na dalších pět let.

Další dva však nabídli částku podstatně vyšší. Společnost Prague City Restaurace podala nabídku ve výši 8,5 milionu korun na deset let a dalších pět s opcí. Zcela bezkonkurenční nabídku pak podala společnost Gastro Celnice, která nabídla 18 milionů ročně na dobu neurčitou a k tomu ještě dvacet procent ze zisku po jeho zdanění.

Radnice se však v březnu přesto rozhodla smlouvu prodloužit stávajícímu provozovateli, který dostal možnost dorovnat nabídku Prague City Restaurace na 8,5 milionu ročně a zvýšit dobu nájmu ve smlouvě na 15 let.

Na to, že se Praha 1 rozhodla přijmout na první pohled méně výhodnou nabídku, která by městskou část připravila až o deset milionů ročně, upozornil na jaře bývalý radní pro majetek a bytovou politiku David Bodeček (Piráti), který navrhoval usnesení zrušit. Kolem kauzy se na květnovém zasedání zastupitelstva rozvinula několikahodinová diskuse, návrh na zrušení ale o jeden hlas neprošel.

Ve sporu o pronájem prostor však hrála roli řada dalších faktorů. Radní totiž měli obavu z možných soudních tahanic se stávajícím nájemcem, který má dle nájemní smlouvy v případě plnění konkrétních bodů právo na její prodloužení na základě opce. Firma se ale v minulosti opozdila s platbou nájemného, městská část jí proto opci zrušila. Zpoždění však měla jen několikrát a pouze o pár dní, radní se tak obávali, že by to nemusel být dostatečný důvod pro neprodloužení nájmu.

"Na základě toho by mohl soud přisoudit právo uplatnit tu opci, a to ještě za těch původních podmínek. Navíc by ten soudní spor mohl trvat několik let a městská část by mohla přijít o 8,6 milionu ročně," řekl Aktuálně.cz starosta Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN).

Podle posudku, který si nyní radnice nechala vypracovat advokátní kanceláří Havel&Partners, však vedení městské části postupovalo v souladu se zákonem. "Praha 1 postupovala ve věci hodnocení platnosti opčního práva na prodloužení doby nájmu správně," píše se v dokumentu, který má Aktuálně.cz k dispozici. Přesto však právní posudek připouští, že výsledek případného trestního sporu nelze předjímat, doporučil tak radnici usnesení zrušit.

"Vyslyšel jsem kritiku, která byla nejen za strany opozice, abych usnesení rady pozastavil, protože musím dbát všech zákonů a pravidel, ačkoli jsem přesvědčen, že rozhodnutí bylo správné," uvedl Hejma s tím, že poté zadal vypracování další právní expertizy na tuto problematiku.

Právníci se na postupu neshodli

"Na celou věc byly vypracovány celkem čtyři právní názory, které byly hodně polemické a jejich závěry nebyly jednoznačně souhlasné," uvedl Hejma. "Na základě posledního posudku advokátní kanceláře Havel jsem však řekl 'dost, pojďme udělat nový záměr s jasně zadanými zadávacími podmínkami'. Třeba skutečně získáme vyšší nabídku," dodal.

Radní upozorňovali také na to, že nejvyšší nabídka společnosti Gastro Celnice je nereálně vysoká, nezdál se jim ani fakt, že byla podána na dobu neurčitou. Podle nich mohla být motivována snahou zlikvidovat konkurenci a poté od smlouvy odstoupit a připravit město ze dne na den o výdělek.

Do sporu poté vstoupila také koronavirová krize, která mnoho restauratérů připravila o příjmy, oba uchazeči tak byli vyzváni, aby svou nabídku s ohledem na okolnosti potvrdili, což udělal pouze stávající nájemce Gastro Staré Město.

Posudek konstatuje, že přijetí tak výrazně nižší nabídky však vyžaduje komplexnější odůvodnění. "Upřednostnění nabídky Gastro Staré Město v rámci současného záměru je rizikové a klade vysoké nároky na odůvodnění," píše se v dokumentu s tím, že potenciální soudní spor o opce není dostatečným argumentem.

Zároveň upozorňuje na rozdílné podmínky obou nabídek, které je činí hůře porovnatelnými a doporučuje městské části vypsat nový záměr, který by podmínky specifikoval přesněji. "Pochybnosti o splnitelnosti nabídky Gastro Celnice lze zmírnit vhodným nastavením podmínek nové nájemní smlouvy, která může poskytovat spolehlivou záruku," dodává.

Rada městské části tak na základě posudku usnesení o prodloužení nájmu zrušila a chce záměr vypsat nově s přesnějšími podmínkami.

Opozice postup radnice kvituje

To kvituje také bývalý radní pro majetek David Bodeček, který byl dosud hlavním kritikem rozhodnutí radnice. "Jsem s rozhodnutím maximálně spokojen. Velmi si cením postupu současného vedení, jsem rád, že k tomuto usnesení dospělo, ačkoliv to mohlo nechat být. Klobouk dolů!" řekl Aktuálně.cz. Ocenil také, že pro právní posudek využila advokátní kancelář materiály z jeho analýzy, kterou zpracoval pro zastupitelstvo.

Starosta však upozornil na to, že právě Bodeček byl za gesci majetku zodpovědný v době specifikace podmínek pronájmu. "Celá tato kauza je výsledkem špatně zadaného výběrového řízení, které jsme zdědili po předchozí koalici (složené z uskupení Praha 1 sobě, My, co tady žijeme, Pirátů, Zelených a STAN, pozn. red.), záměr musí být podán s jasnými, strukturovanými podmínkami. Není možné například porovnávat nabídky na dobu určitou a neurčitou," řekl starosta Prahy 1.

Že by byl záměr špatně formulován, však Bodeček odmítá. "Nesouhlasím, že by to byl špatně nastavený záměr, pan starosta byl součástí rady, která jej schválila," řekl s tím, že pro zadávání záměrů a výběrových řízení vypracoval šéf odboru majetku Petr Vaněk podrobný manuál, který obsahoval pokyn, aby doba nebyla v záměru specifikována, situace s restaurací V Kolkovně je podle něj atypická a nikdo ji neočekával.

"Kdyby nedošlo k politické změně v lednu, navrhl bych jiný postup, nabídl bych Gastro Celnice jít na dobu neurčitou, čímž by byly obě nabídky srovnatelnější," řekl. Uznal ale, že radní byli pod velkým časovým tlakem a je tak rozumnější specifikovat pronájem prostor znovu. Obává se však, že nyní spolu subjekty mohou komunikovat a dohodnout se tak například o odkupu jedné z firem.

"Chceme postupovat naprosto transparentně, podmínky proto musí být precizovány a vše musí být právně ošetřeno, aby nevznikla znovu pochybnost o podmínkách výběru," dodal starosta Petr Hejma s tím, že nové podmínky by měly být stanoveny co nejdříve.