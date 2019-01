Policie uzavřela vyšetřování napadení číšníka v centru Prahy jako pokus o vraždu

Policisté ukončili vyšetřování loňského napadení číšníka v centru Prahy, dva nizozemské občany navrhli obžalovat z pokusu o vraždu. Skupiny cizinců zaútočila na číšníka poté, co je napomenul, že nemají na zahrádce restaurace konzumovat vlastní potraviny. Muž skončil v nemocnici s vážným zraněním hlavy. Návrhem se nyní bude zabývat Městské státní zastupitelství v Praze. Cizincům hrozí až 18 let vězení.

Policie zadržela skupinu cizinců několik dní po útoku na pražském letišti. Třem Nizozemcům obviněným z výtržnictví pražský soud uložil osmiměsíční podmínky a vyhostil je na pět let ze země. Dva muže, které policie považuje za hlavní pachatele, soud poslal do vazby. Zbývající dva zadržené policie neobvinila, a tak mohli odjet zpátky do Nizozemska.

Policie dvojici původně vinila z těžkého ublížení na zdraví, později ale případ překvalifikovala. Deník Právo v minulosti uvedl, že vše změnily lékařské znalecké posudky, podle kterých byla intenzita útoku značná a život ohrožující.

Incident se stal 21. dubna u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu sedmi cizinců upozornil na to, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, začali ho bít pěstmi a kopali do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli. Prodělal několik operací, na tiskové konferenci v květnu uvedl, že se stále potýká s následky útoku.

Nizozemská média loni v červenci informovala o tom, že se jeden z útočníků, který čeká na soud, své oběti za čin omluvil a nabídl jí odškodné po dobu rekonvalescence.