Bylo to o vlásek, jeden kop navíc a už jsem tu nemusel být, říká číšník, kterého zbili Nizozemci

před 1 hodinou

Praha - Jedna rána navíc a už jsem tu nemusel být, řekl novinářům pětatřicetiletý číšník, kterého na konci dubna napadla skupina Nizozemců v centru Prahy. Poté, co ho útočníci mimo jiné kopali do hlavy, skončil v nemocnici s otřesem mozku a krvácením do mozku, zlomenými obličejovými kostmi a poraněným okem. Muž to řekl novinářům na tiskové konferenci.

Incident se stal 21. dubna u obchodního centra Quadrio. Číšník skupinu sedmi mužů upozornil na to, že na zahrádce restaurace nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, začali ho bít pěstmi a kopali do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli.

Muž před novináři vystoupil ve slunečních brýlích, právě kvůli poraněnému oku. Vidí mlhavě, doufá ale, že se mu zrak vrátí úplně. "Bylo to jen o vlásek. Jedna rána, jeden kop navíc, a už jsem tu nemusel být," řekl muž. Zároveň poděkoval lékařům a blízkým, kteří se o něj v posledních týdnech starali.

V nemocnici se napadený muž probral po dvou nebo třech dnech. Prodělal dvě operace, domů ho lékaři propustili minulý týden. "Zatím mě nečeká žádná další operace, zůstávám na pozorování," řekl novinářům.

Muž se prý cítí o něco lépe, neví ale, kdy se vrátí do práce. "To teď nevědí ani lékaři," řekl. Kdyby dnes nastala podobná situace, zachoval by se prý stejně. "I když úplně stejně asi ne. Nejsem stoprocentní, jako jsem býval, a do smrti už asi nikdy nebudu," dodal muž.

"Utrpěl velmi závažné poranění (…), v průběhu trestního řízení se bude vyúčtovat bolestné, ztížené společenské uplatnění. Oni tomu člověku opravdu zničili život," řekl číšníkův právník Michal Marini. Útočníci podle něho napadeného nijak nekontaktovali, ani se mu neomluvili.

Nizozemce zadrželi policisté několik dnů po útoku na pražském letišti, pět obvinili a zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit. Třem obviněným uložil Obvodní soud pro Prahu 1 trestním příkazem osmiměsíční podmínky, na pět let je také vyhostil ze země.

Zbylé dva, které policie považuje za hlavní aktéry napadení, poslal soud do vazby. Oba čelí obvinění z výtržnictví a z těžkého ublížení na zdraví, za což jim hrozí až deset let vězení.

Server Aktuálně.cz dnes napsal, že než policie zatkla útočníky, zadržela skupinu izraelských turistů. Zatčení bylo podle turistů "brutální", jednoho z nich údajně musela odvézt záchranná služba.

Po policii chtějí Izraelci prohlášení, že jejich osobní údaje nebyly po události zaznamenány v žádném registru trestů. Žádají také oficiální vysvětlení, podrobnou zprávu o zásahu a písemnou omluvu. Podle webu si nyní hledají právníka, který je bude v Česku zastupovat.