Pod Stalinem galerie. Krnáčová protlačila nápad, který před lety smetli ze stolu

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský se domnívá, že Praha měla vyhlásit architektonickou soutěž, ze které by vzešlo, jak nejlépe místo využít.

Praha - Místo na pražské Letné, kde do roku 1962 stál pomník sovětského vůdce Josifa Stalina, se má změnit podle nápadu architektů ze společnosti SGL Projekt. Ta stojí i za luxusní farmou Čapí hnízdo, která spadá do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Podle jejich studie na místě vznikne galerie současného umění.

Proti rozhodnutí, které radní schválili na popud primátorky Adriany Krnáčové, se důrazně ohradil Jan Čižinský (Praha sobě), starosta sedmé městské části, na jejímž území se Letná nachází. Podle něj by město mělo vypsat architektonickou soutěž, ze které by vzešlo, jak nejlépe tyto prostory využít. "Architekti z celého světa a České republiky by nám řekli názor na toto místo. Někoho by napadla galerie, někoho by napadlo třeba něco jiného, památník nebo muzeum totality," říká Čižinský.

Studie využitelnosti SGL Projektu není nová. Vznikla již v prosinci 2012, kdy magistrát vedl Bohuslav Svoboda (ODS). Praha tak jen ze "šuplíku" vytáhla šest let starý dokument a posvětila ho.

"My jsme jen vzali to, co už si radnice jednou zaplatila, co má hlavu a patu, a to chceme rozpracovat. Pokud bychom to udělali jinak, byli bychom zase cupováni, že vyhazujeme peníze za něco, co magistrát už dávno má," odmítá pro Aktuálně.cz kritiku primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Navíc dodává, že prostor je v havarijním stavu a nezbytně potřebuje rychlou rekonstrukci.

Rada studii prosadila v úterý nejtěsnější možnou většinou. Náměstek za ČSSD Petr Dolínek nechtěl vysvětlil, proč nepodpořil cestu, kterou nastínil Čižinský. "Vše kolem toho jistě rád zodpoví pan ředitel galerie," řekl pouze Aktuálně.cz.

Naopak proti byla Petra Kolínská (Trojkoalice), která souhlasí s výhradami Prahy 7. "Myslím, že za tím je u většiny radních celková nechuť k architektonickým soutěžím," odhaduje Kolínská, proč se magistrát rozhodl pro toto řešení.

Praha tak nyní krátce před volbami schválila něco, co předchozí vedení hlavního města odmítlo. Vypíše nyní veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace, jejíž cena se může přiblížit 50 milionům korun. Případná stavba by pak vyšla pravděpodobně na další stovky milionů. To je také důvod, proč dosud zůstávala studie nevyužitá. "Mně tehdy přišla velmi náročná a nepropustil jsem ji dál, protože vyvolávala příliš velké náklady," říká tehdejší náměstek primátora pro kulturu Václav Novotný (TOP 09).

Starosta Čižinský zároveň upozorňuje, že kdyby na místě vznikla galerie, bude se tomu muset uzpůsobit dopravní infrastruktura, což s ohledem na Letenské sady může způsobit problémy. "Do Národní galerie vozí exponáty kamiony. Taková stavba bude vyžadovat velký automobilový provoz. A debata, co Letenské sady unesou, měla tomuto rozhodnutí předcházet, ne následovat," uzavírá Čižinský.