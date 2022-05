Maršál Koněv už není čestným občanem Prahy. Zastupitelé mu titul odebrali

Vítězem 18. etapy Gira d'Italia se stal belgický cyklista Dries de Bondt, který vyhrál závěrečný spurt čtyřčlenné skupinky uprchlíků. Celkové hodnocení dál vede Ekvádorec Richard Carapaz, který dojel v hlavním pelotonu 14 vteřin za vítězem stejně jako Jan Hirt. Český cyklista je po odstoupení Portugalce Joaa Almeidy kvůli covidu šestý.

Poslední rovinatá etapa dnes měla být šancí pro sprintery, už brzy po startu ale vyrazila do úniku čtveřice uprchlíků. Vytvořila si až dvouminutový náskok a těsné vedení nakonec navzdory snaze pelotonu o jejich dojetí uhájila až do konce. Dlouhý spurt vyhrál De Bondt před Italem Edoardem Affinim a Magnusem Cortem z Dánska a připsal si ve 30 letech životní úspěch.

"Nemůžu tomu uvěřit. Je to můj první triumf (na Grand Tour). Byl to jen sen, ale od začátku kariéry jsem říkal, že mám sny, z kterých se pak staly cíle a teď jsem toho dosáhl," uvedl předloňský belgický šampion, který si připsal šesté vítězství mezi profesionály.

Pochvaloval si spolupráci jezdců v úniku. "Bylo to úžasné, nikdo nic nevypustil. Předpovídali, že to dneska bude sprint a vyhraje Cavendish, Démare nebo Dainese. To stálo ve hvězdách. My čtyři jsme si udělali plán, drželi se ho a dotáhli to," řekl spokojeně De Bondt.

Carapaz dojel v poklidu na 22. místě a před posledními dvěma horskými etapami a závěrečnou časovkou dál vede o tři sekundy před Jaiem Hindleym. Australského cyklistu sice v koncovce postihly technické problémy, stalo se tak ale až v tříkilometrovém ochranném pásmu před cílem a zapsal tedy stejný čas jako ekvádorský rival.

"Dnes to byla opravdu rychlá etapa. Mysleli jsme, že to bude klidné a v pohodě, ale jelo se rychle. Zvládli jsme to a to je nejdůležitější. Máme před sebou dva stěžejní dny," řekl Carapaz, který usiluje o druhý triumf na Giru po roce 2019. "Ke konci jsme se obávali, že se skupina rozdělí, a to se přesně stalo. Ale zbývají tři dny, nic se neděje. Cítím se dobře. Myslím, že to je jedna z mých silných stránek. Pořád se cítím v pohodě a jedu dál."

Hirt dnes obsadil 34. místo a v celkovém pořadí zaostává za Carapazem dál o 7:12 minuty. V závěrečných dnech může vítěz královské 16. etapy útočit na nejlepší český výsledek v historii, kterým je pátá příčka Romana Kreuzigera z roku 2011. Na pátého Španěla Pella Bilbaa ztrácí 53 vteřin.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 18. etapa (Borgo Valsugana - Treviso, 156 km):

1. De Bondt (Belg./Alpecin-Fenix) 3:21:21, 2. Affini (It./Jumbo-Visma), 3. Cort (Dán./EF Education-EasyPost), 4. Gabburo (It./Bardiani-CSF-Faizané) všichni stejný čas, 5. Dainese (It./DSM), 6. Démare (Fr./Groupama-FDJ), 7. Cimolai (It./Cofidis), 8. Cavendish (Brit./Quick-Step-Alpha Vinyl), 9. Gaviria (Kol./SAE Team Emirates), 10. Consonni (It./Cofidis), …34. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert) všichni -14.

Průběžné pořadí: 1. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) 76:41:15, 2. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -3, 3. Landa (Šp./Bahrajn Victorious) -1:05, 4. Nibali (It./Astana) -5:48, 5. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -6:19, 6. Hirt -7:12, 7. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -7:13, 8. Pozzovivo (It./Intermarché-Wanty-Gobert) -12:30, 9. López (Šp./Trek-Segafredo) -15:10, 10. Carthy (Brit./EF Education-EasyPost) -17:03.