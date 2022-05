Koněvovu ulici má deset měst, přejmenování ale neplánují. Lidé nechtějí měnit doklady

Radní Prahy 3 začátkem dubna odsouhlasili záměr přejmenovat Koněvovu ulici, souhlasí s tím i odborná komise magistrátu. Kromě Prahy mají ulici pojmenovanou po tomto sovětském maršálovi v dalších deseti českých městech. Aktuálně.cz zjišťovalo, zda také plánují změnu. Nikde se k ní ale nemají. "Když jsme se ptali lidí, každý říkal, ať to necháme tak, jak to je," uvádí starosta severočeského Dubí.

Pražská Koněvova ulice by se v budoucnu mohla jmenovat například Hartigova, podle prvního starosty Žižkova. Záměr přejmenovat svou nejdelší ulici odsouhlasila Praha 3 a nyní zjišťuje názor místních. Na nutnosti přejmenování se po ruské agresi proti Ukrajině shodli také všichni členové městské místopisné komise.

Z deseti dalších měst, ve kterých se Koněvova ulice také nachází, odpovědělo na dotaz Aktuálně.cz osm. Přejmenování převážně odmítla, a to kvůli nesouhlasu obyvatel nebo nutné administrativě. Lidé by si museli vyměnit občanský průkaz, podnikatelé zase razítka či vizitky.

Zastupitelstvo Ústí nad Labem se možným přejmenováním zabývalo, magistrát k návrhu připravil dotazník. "Na základě výsledku dotazníkového šetření určeného rezidentům bydlícím a podnikajícím v této ulici zastupitelstvo neschválilo návrh na přejmenování," uvádí mluvčí města Romana Macová.

Přejmenování před rokem zvažovali i v severočeském Dubí. "Byl tu takový šum, ani ne iniciativa, jestli by to nestálo za přejmenování. Když jsme se ptali lidí, tak každý říkal, co je to za blbost. Ať to necháme tak, jak to je," popisuje starosta Petr Pípal (ODS).

Argumentem proti přejmenování je podle něj hlavně nutnost změny údaje na občanských průkazech či živnostenských listech. Koněvova ulice v Dubí je poměrně dlouhá, změna by se tak týkala mnoha lidí. "Tyto iniciativy tu, zaplať pánbůh, nemáme," odpovídá starosta na dotaz, zda o přejmenování město neuvažuje.

Nechystají se k tomu ani v Mladé Boleslavi. Také tam argumentují délkou ulice a počtem lidí, kteří v ní žijí a pracují. "Pochybuji, že by k tomu město přistoupilo, pokud by nebyl nějaký extrémní tlak," uvádí mluvčí města Šárka Charousková.

Stejně je tomu v jihomoravském Mikulově. Zastupitelstvo o změně názvu Koněvovy ulice vůbec nediskutovalo. "Je to komplikace pro občany, museli by složitě řešit výměnu občanek. Ale kdyby ten požadavek byl, určitě bychom to probrali," říká místostarostka města Leona Alexová (ČSSD).

Koněvova ulice je také v Ostravě, Turnově, Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku nebo Jirkově na Chomutovsku. Ani v jednom z měst změnu názvu nechystají. "S přejmenováním ulice nepočítáme. Máme teď trochu jiné starosti," tvrdí starosta Turnova Tomáš Hocke (STAN).