Krnáčová pozastavila rozhodnutí o úpravě magistrály. Jde s kanonem na vrabce, nesouhlasí náměstkyně

před 3 hodinami

Krnáčové vadí nekonkrétnost schváleného materiálu. Pokud budou splněny požadavky ANO a doplněny do materiálu další informace, pak jsou zastupitelé ANO připraveni o dokumentu jednat.

Praha - Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) využila zákon o hlavním městě a pozastavila rozhodnutí rady týkající se proměny magistrály. Vadí jí nekonkrétnost materiálu. Krnáčová to řekla na středeční tiskové konferenci. Na magistrále mají být seřízeny semafory nebo přibýt přechody. Dokument projednají zastupitelé. Na úterním jednání pro materiál hlasovali pouze zástupci ČSSD a Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN). Podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské (SZ/Tropjkoalice) jde primátorka s kanonem na vrabce a řidiči úpravy nepoznají.

"Rozhodla jsem se poprvé během svého funkčního období využít zákona o hlavním městě Praze, který mi umožňuje pozastavit usnesení rady v případě, pokud se domnívám, že je špatné, a o tom jsem já i celý klub ANO přesvědčena," řekla Krnáčová.

Zástupcům ANO vadí nekonkrétnost schváleného materiálu. "My jsme pro zlidštění magistrály, ale proti zacpání Prahy. Požadovali jsme, aby byl materiál přerušen, dokud nebudou hotovy vizualizace konkrétních opatření, protože schválený tisk je velmi obecný a nikdo teď neví, jaké budou úpravy a jaké to bude mít důsledky," řekl poslanec a zastupitel Patrik Nacher (ANO). Změny na magistrále je navíc prý možné dělat až po dostavbě vnitřního a vnějšího okruhu.

Krnáčová rovněž uvedla, že pokud budou splněny požadavky ANO a doplněny do materiálu další informace, pak jsou zastupitelé ANO připraveni o dokumentu jednat.

"Myslím, že paní primátorka jde s kanónem na vrabce, protože to, co jsme včera (v úterý) schválili není žádná revoluční věc. Říká jen, že máme postupně rehabilitovat okolí magistrály. My jsme včera schválili úplně banální věci, na které v normálním městě žádné usnesení ani nepotřebujeme," řekla Kolínská.

Podle náměstkyně se jedná o změny na náměstí I.P. Pavlova nebo doplnění přechodů na místech, kde již nyní auta čekají na semaforech. "A řekli jsme si, že zkusíme zúžit, ne zmenšit počet pruhů, ale zúžit tak, abychom získali místo pro parkování, a doplníme mobiliář. Úplně banální věci. Vlastně nerozumím té hysterické reakci," řekl Kolínská.

Jednání vedení města ve středu kritizovala opoziční TOP 09. "Koalice je vnitřně rozpolcená a nedokáže se dohodnout, a to zejména na tématu dopravy. Teď to vygradovalo a ukázalo se, že rozpor je naprosto zásadní a koalice vůbec nefunguje," řekl předseda zastupitelů TOP 09 Václav Novotný. O dalším postoji bude jednat klub TOP 09.

Praha si nechala vypracovat koncepci proměny magistrály od kanceláře architekta Jana Gehla. Podle ní mají být například opraveny parky a prostory u veřejných budov. Architekti se zaměřili také na lidi. To znamená, že mají být zlepšeny prostory, kde se lidé mohou zdržovat, a to například rozmístěním nových laviček nebo podporou vzniku obchodů. V třetí oblasti, dopravě, by se na magistrále měly objevit kromě aut i další druhy dopravy, ať už bicykly nebo MHD. Lépe mají být seřízeny semafory.