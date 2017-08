Z magistrály bude městský bulvár. Radní schválili úpravu parků okolo i další přechody

před 16 minutami

Na koncepci proměny magistrály spolupracoval IPR s dánskou architektonickou kanceláří Gehl Architects. Jakékoliv omezování dopravy se ale zatím nechystá. Po severojižní magistrále projedou denně desítky tisíc automobilů. Komunikace spojuje Prahu 4 s Prahou 7 a prochází centrem města. Její stavba začala v 70. letech.

Praha - V okolí pražské severojižní magistrály budou upraveny parky a okolní ulice, vzniknou přechody a zlepší se přístup ke státním budovám a institucím. Vyplývá to z koncepce proměny magistrály mezi Nuselským a Hlávkovým mostem, kterou schválili pražští radní. Institut plánování a rozvoje (IPR) má vypracovat harmonogram jednotlivých úprav. Na koncepci proměny magistrály spolupracoval IPR s dánskou architektonickou kanceláří Gehl Architects.

"Magistrála je dnes především bariérou, která od sebe odděluje jednotlivé části města. Lidé, kteří nejedou autem, se jí snaží vyhnout. To chceme změnit. Prvním krokem k její proměně v městský bulvár by měla být úprava parků, ulic a náměstí, které k ní přiléhají. Vzniknout by také mělo několik nových přechodů pro chodce," uvedla náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice).

Jakékoliv omezování dopravy na magistrále se zatím nechystá. "V tuto chvíli se řidiči nemusí bát žádných radikálních změn, které by snížily propustnost magistrály. Změny máme rozfázované od okamžitých úprav po změny v řádu desítek let. Teď zkusíme rozběhnout drobná opatření, jako nové přechody nebo navigační systém, a uvidíme, jak se osvědčí," uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč.

Koncepce se zaměřuje na tři oblasti. Tou první je prostředí, kdy mají být například zkultivovány parky a prostory u veřejných budov. V druhé oblasti se architekti zaměřili na lidi. To znamená, že mají být zlepšeny prostory, kde se lidé mohou zdržovat, a to například rozmístěním nových laviček nebo podporou vzniku obchodů. V třetí oblasti, dopravě, by se na magistrále měly objevit kromě aut i další druhy dopravy, ať už bicykly tak MHD. Lépe mají být seřízeny semafory.

Architekt Jan Gehl se proslavil především jako odborník na veřejný prostor. Metropolím po celém světě radí, jak vytvářet lidem příjemná městská prostranství. Jeho služeb využily Londýn, Vídeň, Kodaň, Oslo, Moskva či New York.

