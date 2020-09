Konec herních automatů v Praze. Falešná kasina mají zavřít do tří let, schválila rada

Většině z více než stovky pražských kasin, která přežila zákaz heren před čtyřmi lety, teď reálně hrozí, že budou muset za tři roky zavřít. Podle pražských radních se totiž tyto podniky za kasina pouze na oko vydávají, aby unikly svému konci. Rada města proto v pondělí schválila návrh nové vyhlášky, která má vyhnat herní automaty za hranici metropole.

Problém je v tom, že když do nějakého takového kasina v Praze člověk vejde, nevidí kolem sebe stoly obsypané hráči pokeru či black jacku, které v pozadí doplňuje zvuk protáčející se kuličky na ruletě. Místo toho stojí před návštěvníkem zdánlivě nekončící řady výherních automatů, které tu a tam doplňuje nějaká "živá hra".

Právě tahle živá hra, při které se hráči vloží do rukou krupiéra a netrpělivě očekávají, jakou další kartu otočí či jak rychle roztočí ruletu, je přitom podmínkou, aby i za stávající vyhlášky mohlo kasino v Praze fungovat. Vyhláška měla za cíl omezit počet heren, kterých bylo tehdy v Praze přes dva tisíce.

Částečně se jí to podařilo, jenže některé herny přišly na způsob, jak rozhodnutí pražských politiků obejít. Jednoduše se převlékly za kasina a také zavedly živé hry. Problém je ale v tom, že v jejich podání vlastně o žádné živé hry nejde.

"Nejčastěji mají například kolo štěstí nebo stolky na hru v kostky a podobné věci. Všechny mají společného jmenovatele - nikdo je nechce hrát a taky nehraje. Stojí tam jen proto, aby tahle kasina nekasina splnila náležitosti živé hry. Zcela tak ale obcházejí smysl zákona," říká Martin Svoboda ze spolku Občané proti hazardu, který v létě obešel všechna pražská kasina a zmapoval, jak to v nich vypadá.

Leckde podle něj provozovatelé zašli dokonce tak daleko, že minimální sázku na jednu hru na kole štěstí nastavili na deset tisíc korun. "Tím eliminují byť i tu minimální šanci, že by si vůbec někdo takovou hru chtěl zahrát," dodává Svoboda.

"Bez automatů zkrachujeme"

V Praze je aktuálně povoleno 101 kasin a podle Svobody se dá asi o pěti z nich říct, že jsou kasiny i ve skutečnosti a ne jen na papíře. Stejně se na to dívá i většina pražských radních. Například Hana Kordová Marvanová (za STAN), podle které mají tyto podniky s kasiny společný jen název. Právě ona připravila nové znění vyhlášky, která má herní automaty definitivně zakázat na celém území hlavního města.

Odůvodňuje to tím, že adiktologové roky upozorňují, že jsou to právě technické hry jako herní automaty, které nejčastěji vedou ke vzniku závislosti na hazardu a srážejí lidi do dluhových pastí.

"Je s nimi spojená řada sociopatických jevů a neštěstí mnoha rodin. Podle aktuální statistiky společnosti M.B.A. Finance, která spravuje pohledávky velkých firem, se za poslední tři roky snížil počet neplatičů v konkrétních městech, které mají přísné zákony omezující hazardní hry, až o desítky procent," říká Marvanová.

Majitelé kasin ale tvrdí, pokud by k tomu skutečně došlo, přišla by velká část z nich na mizinu. "Automaty tvoří až šedesát procent příjmů běžného kasina. Stejně jako prostupuje elektronizace všude jinde, je stále víc důležitá i v kasinech. Kasina s pomocí automatů dotují část výher, které jsou oproti nim mnohem náročnější na lidské zdroje a krupiéry," říká Tomáš Kment, prezident Asociace společností provozující kasina v České republice.

Pouze s živými hrami podle něj kasina mohou fungovat jen stěží. "Hrozí jim, že nebudou schopná zaplatit provoz. Pokud zákaz projde, pravděpodobně dojdou kasina k rozhodnutí, že provozování pouze živých her se jednoduše nevyplatí," říká Kment. Hráči, kteří do kasin chodí na automaty, podle něj nikdy na živé hry nepřesedlají. "Ty jsou určeny pro klientelu, která je úplně odlišná," tvrdí.

Svoboda ale tvrdí, že reálně se možnost krachu týká zejména těch kasin, které se soustředí výhradně na automaty a obcházejí tak ducha vyhlášky. "Samozřejmě je pravda, že ani skutečně kvalitní kasina, která mají přibližně osmdesát procent příjmů z živé hry, tenhle zákaz nevítají. Ale rozhodně ho přežijí," tvrdí Svoboda.

Kment naopak tvrdí, že místo dnešní kasin velmi rychle převezmou černé herny v zapadlých zákoutích, které nebudou nikde registrované a město z nich nebude mít žádné příjmy. "Stejné jako se to stalo v Brně," dodává Kment.

Že tomu tak po přijetí podobné vyhlášky v Brně skutečně bylo, potvrdil Hospodářským novinám i někdejší náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno), který tamní zákaz prosadil. Dodal ale, že i přesto automatů ve městě výrazně ubylo a nelegální provozovny postupně potřeli celníci, kteří jim mohou uložit pokutu až 50 milionů korun.

"Místo heren se zakrytými skly jsou teď v městě vidět normální provozovny a restaurace. Právě zlepšení charakteru města byl primární důvod, proč jsme to zaváděli," uvedl Hollan.

Městské části bojují za hazard

Proti přijetí zákazu automatů v Praze kromě provozovatelů kasin brojí i některé městské části. Praha má totiž z hazardu ročně příjem téměř 800 milionů korun korun, které si mezi sebou následně rozděluje Praha s městskými částmi. Z herních automatů pochází o něco více než polovina této částky. Radnice se tak bojí, že by přišly část svého rozpočtu.

Nejhlasitěji proti návrhu Marvanové přitom paradoxně vystupuje její spolustraník a starosta Prahy 1 Petr Hejma. Podle Marvanové za tím může být tlak radního první městské části Richarda Bureše (ODS), který podniká v servisu technických hazardních her.

Marvanová přitom radnicím slibuje, že jim výpadek peněz magistrát dorovná ze své kasy. Přesnou podobu takové kompenzace ale podle ní musí připravit náměstek pro finance Pavel Vyhnánek. Ten pro Deník N uvedl, že na to potřebuje více času.

"Ty peníze byly původně určeny na řešení negativních dopadů spojených s hernami, které věříme, že pominou. Přesto jsme ale připraveni radnicím ten výpadek kompenzovat. Rušení heren bude pozvolné. K reálným hmatatelným propadům dojde zhruba v horizontu tří let. Nejsou to nijak dramatické částky. Věřím, že Praha ve svém rozpočtu ty prostředky najde," řekl Vyhnánek.

Jak přesně městské části od magistrátu peníze získají zatím není jasné. Konkrétní mechanismus prý Vyhnánek představí příští rok. Zdá se ale, že jedno je jasné, magistrátu takovou kompenzací vznikne za tři roky v rozpočtu další velká díra, kterých zejména v poslední době kvůli koronaviru přibývá. Tentokrát by tato díra měla mít velikosti přes 200 milionů korun.

Některé radnice po magistrátu požadovaly také to, aby jim ponechal pravomoc vybrat si konkrétní adresy, kde mohou kasina zůstat, kterou jim dává současné vyhláška. S tím ale Marvanová nesouhlasí a odkazuje se na řízení, které antimonopolní úřad s hlavním městem aktuálně vede. Vadí mu totiž, že by povolení kasin jen na některých adresách mohlo být diskriminační. Není totiž vůbec jasné, podle čeho byly adresy vybrány.

Za podobnou vyhlášku navíc letos dostala od úřadu pokutu i Ostrava. Právě kvůli tomu, že adresy kasin město vybíralo diskriminačně, muselo zaplatit sankci 1,078 milionu korun.

I proto v pondělí pražská rada prohibici automatů v pondělí schválila, navzdory výtkám některých radnic. Nakonec ale Marvanová přeci jen vyšla části z nich vstříc. Šestnáct městských částí totiž vyjádřilo přání kasina si na svém území ponechat. "Je třeba ale naplnit požadavky ÚOHS, takže kasina budou tyto městské části moci mít kdekoliv bez omezení, ale bez technické hry," říká Marvanová.

Definitivně se ale o osudu nové vyhlášky rozhodne až ve čtvrtek 10. září, kdy návrh ještě musí podpořit zastupitelstvo. Návrh má ale poměrně slušnou šanci projít, protože rada ho odhlasovala jednomyslně. Koalice by tak teoreticky měla mít pro tuto věc na zastupitelstvu většinu.

Odejdou hráči na internet?

Posledním argumentem majitelů kasin proti rušení automatů je jejich tvrzení, že se hráči pouze přesunou na internet. "Což by sice bylo samozřejmě skryté, ale stejně by ten hazard fungoval dál," říká Kment. Jenže podle Svobody to není totéž. Na internetu si totiž nezahrají ti nejproblémovější hráči, kteří jsou například v insolvenci. Pro zřízení hráčského účtu je totiž potřeba připojit k němu i bankovní účet na jméno klienta.

"Většina těch nejproblémovějších hráčů pracuje někde na pomezí šedé zóny a peníze si z velké části nechávají vyplácet na ruku, protože na účet by jim vlétl exekutor," říká Svoboda. Navíc digitální prostředí podle něj velkou část štamgastů neláká. V severských zemích, kde politici automaty v ulicích zcela vymýtili, se podle něj na internet přesunul jen asi každý dvacátý hráč.