Hnutí ANO povede v Praze do podzimních voleb Patrik Nacher. Vyhrál stranické primárky

O lídrovi hlasovali tento týden členové hnutí, volební účast byla 63 procent. Nachera podpořila i současná pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Praha - Lídrem hnutí ANO pro podzimní volby do pražského zastupitelstva bude poslanec a pražský zastupitel Patrik Nacher. V primárkách porazil náměstkyni primátorky Evu Kislingerovou a dva pražské radní, Karla Grabeina Procházku a Libora Hadravu. Uvedl to krajský manažer hnutí Martin Haushalter.

O lídrovi hlasovali členové hnutí od čtvrtka do sobotních 14:00, volební účast byla 63 procent.

"V primárních volbách zvítězil Patrik Nacher. Stává se tak oficiálně zvoleným kandidátem na lídra pro podzimní komunální volby. Tohoto kandidáta ještě musí potvrdit krajský sněm a celostátní předsednictvo," řekl Haushalter.

Již před vyhlášením výsledků byl považován Nacher za favorita. V dopise adresovaném členům hnutí jej podpořila i primátorka Adriana Krnáčová.

Krnáčová se o pozici v čele kandidátky neucházela. Na začátku dubna oznámila, že chce s politikou úplně skončit a být pouze řadovou členkou hnutí. Krnáčová vedla hnutí ANO do voleb před čtyřmi lety, nebyla ale první volbou pro čelo kandidátky. V ANO nejprve zvažovali, že by měl kandidátku vést bývalý primátor Jan Kasl, další variantou byla podnikatelka Martina Schopperová.

Ekonom Nacher na sebe upozornil například bojem proti bankovním poplatkům. Založil server www.bankovnipoplatky.com a pořádal veřejnou anketu Nejabsurdnější bankovní poplatek.

Letos v březnu představil projekt Deregulátor, jenž upozorňuje na nesmysly a absurdity v českém právním systému. Nestraník Nacher je od října 2017 poslancem za hnutí ANO a od října 2014 pražským zastupitelem za hnutí ANO.

Jedničkou za TOP 09 a STAN bude Jiří Pospíšil

V Praze společnou kandidaturu do komunálních voleb ohlásily TOP 09 a STAN. Jedničkou kandidátky by měl být europoslanec a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil a lídrem za STAN bude právnička Hana Marvanová. Lídra si už vybrali také Piráti, a to Zdeňka Hřiba. KDU-ČSL povede do voleb radní Jan Wolf, komunisty Marta Semelová.

Do voleb se chce zapojit také uskupení Praha Sobě, jehož hlavní tváří je poslanec, starosta Prahy 7 a člen KDU-ČSL Jan Čižinský. Zelené, kteří vyjednávají s dalšími stranami o předvolební koalici, povede do voleb místostarosta Prahy 7 a pražský zastupitel Ondřej Mirovský. Jasno zatím nemají ani v ODS a ČSSD, které budou lídra vybírat v dalších měsících.

Poslední komunální volby v Praze na podzim 2014 vyhrálo ANO se ziskem 17 zastupitelů v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Těsně za ním se 16 křesly skončila dosud vládnoucí TOP 09. Po osmi mandátech získaly Trojkoalice, ODS a ČSSD. Piráti mají stejně jako KSČM čtyři křesla. Od voleb v metropoli vládne koalice ANO, ČSSD a Trojkoalice.