Praha dá na cyklodopravu nejvíce peněz za poslední roky, investuje přes 100 milionů

Praha v úterý symbolicky zahájila cyklistickou sezonu. Protože město každoročně zaznamenává nárůst šlapajících Pražanů, chce do cyklodopravy investovat více peněz - letos má jít na výstavbu a údržbu cyklostezek více než 100 milionů korun, což vysoce převažuje výdaje minulých let. Co se týče bikesharingu, tedy sdílení kol, Praha tvrdí, že má svázané ruce. Podle náměstka pro dopravu Adama Scheinherra je jediným možným řešením dohodnout se s firmami, které tuto službu poskytují.

"Chtěl bych zdůraznit, že podpora cyklodopravy ze strany města odpovídá jejímu podílu v rámci městské dopravy, což jsou zhruba dvě procenta. Vnímáme ale cyklistiku jako velice důležitou a komplementární k městské hromadné dopravě. Nikdy asi nebude v Praze dominantní, ale důležitá je v tom, že zatěžuje nejméně životní prostředí," zahájil náměstek primátora Adam Scheinherr představení letošního plánu na rozvoj pražské cyklodopravy.

I přes minoritní podíl cyklodopravy však množství pražských cyklistů na cyklostezkách i na silnicích každým rokem vzrůstá. Město začalo od roku 2009 zřizovat monitorované cyklistické stezky, které zaznamenávají počet projíždějících cyklistů. Měřicích úseku dnes funguje celkem 27. Za rok 2018 čidla napočítala čtyři miliony průjezdů, což je o 2,5 procenta více než loni. Na základě těchto údajů Praha plánuje investice.

"To ale neznamená, že v Praze projely čtyři miliony cyklistů. Těch míst je 27, ale Praha je veliká a výsledný počet by tedy byl pravděpodobně mnohonásobně vyšší. Toto jsou jenom jasně doložitelné záznamy. To číslo je ale hezké, dostáváme se na evropskou úroveň," komentuje data cyklokoordinátor Pavel Polák, jehož funkci město nově zřídilo právě kvůli nárůstu cyklistů. Jeho úkolem je zastupovat magistrát v záležitostech, které se týkají právě rozvoje cyklistické infrastruktury.

Přes sto milionů a za rok ještě víc

Že to Praha začíná myslet s rozvojem cyklodopravy vážněji než doposud, ukázal Polák na grafu shrnujícím výši investic za posledních deset let. Vůbec nejvyšší částku představovalo loňských 73,4 milionu korun. Za tyto peníze vznikla například stezka z Běchovic do Horních Počernic nebo úsek mezi Újezdem nad Lesy a Kolodějemi.

"V minulých letech těch peněz bylo výrazně méně než v roce 2018. Loňská částka je zhruba stejná jako součet tří předchozích let dohromady," bilancuje Polák období mezi lety 2015 a 2017.

Investice za rok 2019 mají podstatně převýšit i ty loňské. "V letošním roce půjdou do cyklistické dopravy jedny z nejvyšších výdajů, je to asi 94,5 milionu korun plus 10,5 milionu převod z loňského roku," říká náměstek primátora. "Kromě investičních výdajů se ale každý rok utratí ještě zhruba 11 až 15 milionů na běžnou údržbu, dopravní značení a jiné úpravy," dodává Polák.

Video: Čistou stopou Prahou | 01:59

Podle Poláka chce tento rok Praha pokračovat ve výstavbě infrastruktury v podobě cyklostezek, nových cyklopruhů a stojanů na kola. V plánu je například cyklostezka v úseku Cholupice - Dolní Břežany nebo další z tras od Vltavy až po Dolní Počernice.

Aplikace Na kole Prahou se zlepší

Rozvoj má zasáhnout i mobilní aplikaci Na kole Prahou, která funguje podobně jako autonavigace - cyklista do ní zadá svou současnou polohu a cíl a program mu nabídne několik možných tras.

"Aplikace je velice oblíbená. Tuším, že má už nějaký deset tisíc stáhnutí. Na základě její oblíbenosti jsme se domluvili se Středočeským krajem, že bychom její působnost rozšířili, protože hodně cyklistů z tohoto území denně dojíždí do Prahy," sdělila Sylva Švihelová z oddělení rozvoje dopravy.

Napřesrok je v plánu rozpočet na cyklodopravu ještě více rozšiřovat, a to i z jiných zdrojů než z vlastních. "Chceme, aby tyto peníze nešly jen z rozpočtu magistrátu jako v posledních letech. Státní fond dopravní infrastruktury zřizuje balíček určený na rozvoj cyklodopravy, ze kterého Praha už deset let nečerpá," říká náměstek Scheinherr.

Na bikesharing je Praha krátká, chce se ale domluvit

Náměstek Scheinherr se také dotkl problematiky bikesharingu a sdílených koloběžek. Město mělo v minulosti vizi vybudovat vlastní systém sdílení kol, od té však už upustilo. Jediné, co prý může Praha na tomto poli dělat, je snažit se dobře vycházet s poskytovateli těchto služeb.

"Prozatím nechystáme městský bikesharing, ale chodí různé společnosti s tím, že by chtěly bikesharing zavést nebo že v něm budou pokračovat. Koloběžky Lime i Rekola budou pokračovat. My s těmito společnostmi chceme vytvořit spolupráci, abychom si definovali, za jakých pravidel chceme, aby tyto služby byly provozovány. To je jediný nástroj, který nám umožňuje regulaci bikesharingu - legislativně to bohužel není možné," tvrdí náměstek Scheinherr.

Pražský primátor Zdeněk Hřib v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že chce město zřídit aplikaci, která by obsahovala co největší množství způsobů dopravy v rámci města - zahrnuty by zde měly být právě i bikesharingové, carsharingové a podobné služby.

"Poskytovatelům služeb řekneme, že pokud chtějí být součástí systému, máme na ně nějaké požadavky. Třeba to, že zařídí, aby se koloběžky odkládaly jen na vymezených místech. A když to nezařídí, tak je z toho systému vyřadíme, a tím pádem pravděpodobně přijdou o značné procento svých zákazníků, protože nebudou v celoměstské aplikaci," plánuje primátor Hřib.