Vypadni s tím do h*jzlu, tady nou cyklist, vyháněli strážníci cizince z magistrály

Hlídka městské policie ve čtvrtek ráno zastavila na pražské magistrále cyklistu a snažila se ho vykázat ze silnice. Strážníci mu tvrdili, že kola na magistrálu nesmí, přestože v tomto úseku žádné omezení neplatí. Na portugalského cyklistu strážníci mluvili česky, ačkoliv jim nerozuměl, tykali mu a byli vulgární. Městská policie se za chování svých lidí následně omluvila.

Portugalec záznam své jízdy i následný incident nahrál a později zveřejnil na Twitteru. Na videu je vidět, že se hlídka pokoušela muže ze silnice vykázat s tvrzením, že po pražské magistrále je zakázáno jet na kole. Ve skutečnosti však cyklisté po této silnici jezdit mohou, a to od centra až po Pankrác.

To jim koneckonců anglicky vysvětloval i Portugalec. "Ti říkám, uklidni se. Nebudeš tu na mě hulákat. A mluvíš česky?" odpovídá mu strážník. "Tady odsuď vypadni s tím kolem do h*jzlu," pokračuje.

"Anglicky ne, to mě nezajímá, tady nemáš na tom kole co dělat," pokračuje v konverzaci jeden ze strážníků, když se cyklista snaží komunikovat anglicky. "Magistrála nou cyklist," pokouší se pak o napodobení angličtiny strážník. "Já nerozumím ingliš, tady prostě nepojedeš, cyklist nou tady. No entry cyklist, rozumíš."

Když cyklista nadále oponuje, že má právo po silnici jet, jako jezdí každý den, vyžádají si od něj strážníci doklady. "Portugalec, vole," komentuje jeden ze strážníků národnost cizince, který v Česku žije tři roky. Na závěr pak policisté muži naznačují, že by za tento přečin mohl být zadržen. "Nic proti nim, ale je vidět, že jim chybí nějaký výcvik. A hrozba vězením je naprosto nepřijatelná," řekl pro Aktuálně.cz Portugalec.

"Jednání hlídky není obrazem celé organizace"

Chování policistů následně odsoudil pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). "Tohle je naprosto nepřípustné jednání strážníků: tykání, vulgarity, neschopnost mluvit s cizincem v angličtině. Navíc dle mých informací byl cyklista penalizován neprávem, na magistrálu cyklisti mohou. Předávám k prověření," napsal primátor.

Za chování strážníků se omluvila i městská policie. "Je zcela zřejmé, že chování našich strážníků nemá s profesionalitou nic společného. Je tedy na místě, abychom se za něj omluvili. Jednání hlídky ale není obrazem celé organizace. Oba strážníci budou řešeni v rámci pracovně právního opatření," uvedla mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Důvodem k zastavení cyklisty podle ní byla jeho nebezpečná jízda, kterou prý ohrožoval nejen sebe, ale i ostatní účastníky silničního provozu. Mluvčí tvrdí, že cyklista sice jel v pravém jízdním pruhu, ale nikoliv při pravém okraji vozovky. V několikaminutovém záznamu však tento argument od strážníků vůbec nezazněl. Opakovali jen to, že podle nich kola na magistrálu nesmí a cyklista musí jinudy.

Jazyková vybavenost strážníků byla pak podle mluvčí v pořádku, neboť cyklistovi nabídli konverzaci ve dvou jiných cizích jazycích. "Já ti nerozumím. Mluv česky nebo rusky nebo německy. Anglicky ne, to mě nezajímá," říkal česky jeden z nich.