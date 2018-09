Chceme nočního starostu, který v Praze zkrotí opilce, říká Třeštíková z Praha Sobě

Hnutí Praha Sobě Jana Čižinského zahájilo ostrou část kampaně. Chce zvýšit platy učitelů, zrychlit výstavbu bytů, zavést mobilní signál v metru a vytvořit úplně novou funkci "nočního starosty", který by měl zklidnit noční život v Praze.

Praha - Hnutí Praha Sobě poslance a starosty Prahy 7 Jan Čižinského chce zkrotit noční život v hlavním městě. Oznámila to dvojka kandidátky Hana Třeštíková, když hnutí v historickém jádru města zahajovalo ostrou část kampaně před říjnovými komunálními volbami. Třeštíková chce, aby Praha zavedla úřednickou funkci "nočního starosty", který by měl problém na starosti.

"Měl by to být člověk, který žije v noci a je k dispozici občanům, promotérům akcí i městské policii," uvedla Třeštíková s tím, že novinka zpočátku nebude nákladná. Než se tým rozroste, bude tato pozice Prahu stát plat jednoho úředníka.

Hlavním úkolem nočního starosty bude zmírnit problémy, které způsobují příliš hluční návštěvníci hlavně centra. "Jde o zklidnění situace v lokalitách, kde si lidé na rušení nočního klidu stěžují. Chceme, aby se v Praze dobře žilo dvacet čtyři hodin," doplnila Třeštíková.

Podle ní by měl noční starosta pracovat i na tom, aby se pověst metropole postupně proměnila a začala být turisty považovaná za kultivované a kulturní město. "Nyní je Praha považovaná spíše za místo, kam se jezdí za levným alkoholem," dodala dvojka kandidátky.

Podobnou pozici podle Třeštíkové využívá například Londýn či Amsterdam. Podobně jako v těchto metropolích i v Praze by měl tento úředník za úkol koordinovat noční život a stát se mediátorem komunikace mezi obyvateli exponovaných lokalit, promotéry a organizátory klubů a barů a třeba i zástupci městských částí.

Hnutí v programu navíc slibuje, že zkrátí stavební a územní řízení tak, aby se zrychlila výstavba bytů. Těch je nyní nedostatek, nájmy i ceny nemovitostí rostou. V první řadě však politici Praha Sobě hodlají opravit asi dva tisíce bytů, které vlastní magistrát či městské části a které jsou prázdné.

S penězi by podle lídra neměl být problém. Podle jeho odhadu může magistrát ušetřit pět miliard korun na tom, že zruší nevýhodné smlouvy a začne hospodařit úsporně. Pak podle představitelů Praha Sobě zbude na investice do zlepšení silnic, dostatku parkovacích míst či na servis pro seniory i platy učitelů. Těm magistrát přispívá na mzdy částkou 600 milionů ročně, Čižinský to chce zvednout na 1,5 miliardy.

"Například se musí změnit to, že ve většině metra není signál," slíbil další změnu Adam Scheinherr, který je na pátém místě kandidátky a má na starosti právě dopravu.

Během skládání případných koalic Čižinský předem vylučuje, že by se jeho hnutí spojilo ve vedení magistrátu se zástupci ANO či s ODS. "Nepůjdeme do koalice s extremisty a nechceme jít do koalice s ANO a ODS. Vnímáme politiku jako službu a oni často vnímají politiku jako byznys," dodal starosta Prahy 7. Podle něj má hnutí na to, aby v magistrátních volbách získalo podporu 28 procent voličů.