Volby přitahují rekordní počet nováčků. Bývalý šéf exekutorů investuje do dobytí radnice miliony

Týdeník Ekonom prošel rejstřík politických stran a hnutí. Jen od ledna napočítal přes desítku nových subjektů. Jeden z nejambicióznějších vznikl v Olomouci.

Olomouc - V Česku rostou nová politická hnutí jako houby po dešti. Mohou za to blížící se říjnové volby, v nichž se bude volit do zastupitelstev obcí. Zatímco uspět s novou stranou ve volbách do Poslanecké sněmovny je těžké, prorazit v komunální politice je mnohem jednodušší a kampaň stojí méně peněz.

Týdeník Ekonom prošel rejstřík politických stran a hnutí, který spravuje ministerstvo vnitra, a jen od Nového roku napočítal přes desítku nových subjektů. To je více než za celý minulý rok.

SpOLečně za tři miliony

Jedno z nejambicióznějších hnutí vzniklo v Olomouci kolem podnikatele Roberta Runtáka. Ten se stal veřejně známým, když patnáct let působil jako ředitel exekučního úřadu v Přerově v tandemu s kontroverzním vykonavatelem Tomášem Vránou. Přerovský úřad proslul velmi tvrdými postupy vůči dlužníkům. Vedle toho je Runták známý pro své rozsáhlé sbírky současného umění či sponzoringem Sigmy Olomouc.

Nyní to zkouší v politice s hnutím SpOLečně. O politiku se ale už otřel před pár měsíci, když v prezidentské volbě 200 tisíci korun sponzoroval kandidaturu Jiřího Drahoše. Nyní se sám vrhá do politiky, kandiduje na šestém místě. Lídrem kandidátky je spolumajitel zahradnické firmy Stanislav Flek. "Máme silný tým a dobrý program, proto si věříme na první místo," říká Runták sebevědomě.

Je vidět, že hnutí nemá žádný problém s penězi. Vytvořilo už například i aplikaci, která shromažďuje přání obyvatel Olomouce, nebo vypustilo tisíc balonků po městě. "Vzhledem k tomu, že konkurenční strany mají historii, silné zázemí a zavedené značky, zatímco my jsme začali úplně z nuly, rozhodl jsem se do kampaně investovat dle potřeby částku až do maximální výše tři miliony korun," sdělil Runták.

Hnutí má sídlo na Dolním náměstí v budově, kterou vlastní IES Moravia Real známého podnikatele Ivana Kyselého, přítele někdejší vlivné figury ODS Ivana Langera. Podle Runtáka je to jen shoda náhod: "Máte pravdu, sídlíme v domě, který patří firmě pana Kyselého. Jde ale o obrovskou náhodu. Chtěli jsme mít sídlo v centru města a toto byl prakticky jediný vhodný prostor."

Souboj o Olomouc bude vůbec zajímavý. Primátorský post obhajuje primátor a poslanec Antonín Staněk z ČSSD. Ten je zároveň kandidátem strany na post ministra kultury v chystané druhé vládě Andreje Babiše.

Lídrem hnutí ANO v Olomouci bude manažer Miroslav Žbánek a třeba ODS do voleb povede primátorův náměstek Martin Major.

Další hnutí ještě vzniknou

Olomouc ale není zdaleka jediné město, kde se nová hnutí chtějí prosadit v komunální politice. Třeba bývalý náměstek v brněnské metropoli Robert Kotzian vyměnil ODS za nově zaregistrované hnutí Brno Plus a vznikají i další hnutí, která mají šanci se dostat na radnice. Ty nejzajímavější popisuje týdeník Ekonom v novém čísle.

Přestože už nyní za půl roku vzniklo více nových politických uskupení než za celý minulý rok, ještě určitě nejsme u konce a další kandidáti na primátory a starosty ještě přibudou. Příkladem může být lidovecký poslanec Jan Čižinský, který v Praze bojuje o shromáždění dostatku podpisů pod své nové sdružení nezávislých kandidátů Praha sobě.

