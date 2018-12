V Praze a Plzni řádí falešní zástupci Airbnb, z lidí už vylákali statisíce korun

Berounští kriminalisté vyšetřují podvodné pronajímání bytů přes internet, většinou v Praze a Plzni. Celkově už pachatelé z lidí vylákali stovky tisíc korun. Po odeslání zálohy 800 až 900 eur (přes 20 000 korun) přestávají podvodníci se zájemci komunikovat.

Berounští kriminalisté evidují deset poškozených, může jich být ale i více. "Podvodníci využívají pro své nabídky internetové portály S reality a Bez realitky," uvedla berounská policejní mluvčí Marcela Pučelíková.

Pachatelé se podle ní falešně vydávají za zástupce společnosti Airbnb. Komunikují v angličtině, někdy za pomoci internetového překladače. Bankovní účty, na které si nechávají posílat peníze, jsou zahraniční, například v Řecku či Itálii.

V roce 2017 řešili podle Pučelíkové kriminalisté velmi podobné případy v Brně, kde se rovněž obětí staly desítky lidí. "Případ zůstal zatím neobjasněný a pachatele se nepodařilo vypátrat," dodala mluvčí.

Lidé by si podle policistů vždy měli ověřit oficiální e-mail společnosti, se kterou komunikují, být za všech okolností obezřetní a v případě pochybností raději na nabídky nereagovat. "Pokud se někdo stane obětí podobného jednání, měl by co nejdříve celou věc oznámit policistům," doplnila Pučelíková.