V Plzni bylo sto tisíc lidí bez proudu, v ranní špičce stály tramvaje i trolejbusy

Velká část Plzeňska byla v úterý ráno bez elektřiny kvůli výpadku transformátoru v Chrástu nedaleko Plzně. V důsledku toho se bez proudu ocitlo na 100 000 odběratelů. Energetici je postupně připojili do sítě do hodiny a půl. V důsledku technické závady po výpadku energie shořela v železárnách v Hrádku u Rokycan trafostanice.

Transformátor v Chrástu vypadl v 5:31. "Následkem toho se zhruba na hodinu a půl ocitla větší část Plzeňska bez elektřiny. Na místo přímo do transformovny jsme vyslali poruchovou četu a dálkovými manipulacemi z dispečinku jsme v 7:05 postupně dodávky obnovili. Všech 100 000 odběratelů tak nebylo bez proudu celou hodinu a půl," uvedla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

V Plzni kvůli tomu ráno nejezdila městská hromadná doprava. Asi hodinu stály všechny tramvaje, značně omezen byl také provoz trolejbusů - jezdily jen vozy s alternativním pohonem. Do normálu se doprava vrátila kolem sedmé hodiny.

Výpadek napájení / celé město / Provoz obnoven, dotčené linky: Všechny tramvaje,Všechny trolejbusy, směr: oba, z... https://t.co/BTmSsc5lSD — PMDP (@PMDPnews) April 28, 2020

Škoda transformátoru v Chrástu nevznikla. "Byl to rozsáhlý výpadek, občas se to stává. Je to významná transformovna, na kterou je napojena řada distribučních trafostanic," dodala.

Zato v železárnách v Hrádku u Rokycan hodinu po výpadku trafostanice shořela. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara požár vypukl kolem půl sedmé a hasiči ho brzo zlikvidovali. Škodu odhadli na 1,5 milionu korun. "Příčinou byla technická závada v důsledku výpadku elektrického proudu," dodal.