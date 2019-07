Pašerák ujížděl před celníky na kolečkových bruslích. V batohu vezl léky za 50 tisíc

Kuriózní případ řešili celníci na Trutnovsku u statní hranice s Polskem. Dopadli tam sedmatřicetiletého muže ujíždějícího na kolečkových bruslích, který pašoval z Polska léky s obsahem pseudoefedrinu určené pro výrobu pervitinu. Našli u něj také injekční stříkačky a látky připomínající hašiš a pervitin. Celníci si muže na kolečkových bruslích s napěchovaným batohem na zádech všimli večer na silnici poblíž hranic.

"Na hlasité sdělení: Celní správa, celní kontrola! muž reagoval rychlou otočkou do protisměru. Hlídka se za bruslařem rozjela. Po několika metrech odbočil do lesa, ale zanedlouho se vrátil na silnici, batoh už neměl," uvedla mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj Jitka Fajstavrová. Místo činu ani den, kdy se to stalo, z taktických důvodů nesdělila.

Celníkům muž později přiznal, že batoh s 6 000 tabletami léku vhodného pro výrobu pervitinu, který v lese odhodil, patří jemu. "Řekl také, že tablety léků Apselan nakoupil v Polsku za 50 000 korun, vyloupal je před státní hranicí z blistrů a uložil do igelitového sáčku. Prekurzory k výrobě drog a injekční stříkačky ukryté v batohu celníci zajistili," uvedla Fajstavrová. Podezřelé látky předali do laboratoře k vyhodnocení.

Muž nepašoval drogy poprvé

Muž byl již před třemi měsíci celníky na Trutnovsku zadržen, když v automobilu vezl pervitin, konopí, příslušenství varny a přípravky pro výrobu drog. Poté byl obviněn ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, policie ho stíhala na svobodě. V případě odsouzení mu hrozí až deset let vězení.

Pašování léků s pseudoefedrinem pro výrobu pervitinu z Polska do Česka je v česko-polském pohraničí hlavním problémem drogové kriminality. Léky se dál pašují i přesto, že Poláci postupně jejich volný prodej omezují.

Způsobů pašování je podle celníků celá řada, od převozu léků v osobních automobilech, přes využívání vozidel taxislužby až po linkovou autobusovou dopravu.