Žena odložila dítě do kontejneru. Čelí obvinění z vraždy, hrozí ji až výjimečný trest

Pardubická krajská policie obvinila pětadvacetiletou ženu z pokusu o vraždu nezletilce. V sobotu podle spisu odložila v Pardubicích novorozence do kontejneru. Silně podchlazenou holčičku našli náhodní svědci a lékařům se ji podařilo zachránit. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Soud v pondělí rozhodne o její vazbě.

Novorozeně našli náhodně muž a žena, kteří prohledávali u sídliště Labská louka kolem čtvrté hodiny ranní kontejnery. Bydlí v jiném městě a do Pardubic občas jezdí. Podle vyšetřovatele šlo o velké štěstí, protože v ulici už jednou byli a později se tam ještě vrátili, až napodruhé dítě v kontejneru našli.

"Nález je vylekal. Nezpanikařili, hledali pomoc. Zvonili na zvonky domů, zastavili vozidlo, žena s mužem jim pomohli. Vzápětí pak lékař poskytl odbornou pomoc. Holčička byla silně podchlazená, měla něco kolem 20 stupňů," řekl vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek.

Několik hodin staré miminko si od záchranářů převzali zdravotníci novorozeneckého oddělení Pardubické nemocnice. Bylo v kritickém stavu. "Díky bleskovému zásahu lékaře zdravotnické záchranné služby, který mimo jiné pracuje také na ARO Pardubické nemocnice, a díky skvělému profesionálnímu přístupu personálu dětského a novorozeneckého oddělení se miminko podařilo zachránit. Jeho stav je nyní stabilizovaný a děťátko je mimo ohrožení života," uvedla nemocnice v tiskovém prohlášení.

Do případu se zapojily desítky policistů. Matku dítěte se jim podařilo najít za necelé čtyři hodiny. Měli vytipované dvě těhotné ženy, jedna žila na ubytovně, jedna na sídlišti. Nakonec se ukázalo, že šlo o ženu ze sídliště. "Žena spala, zdálo se, že jsme ji překvapili. Porod nepopírala," řekl Šimek.

Pětadvacetiletá žena nebyla těhotná poprvé, děti měla. Policistům tvrdila, že o těhotenství nevěděla, přestože se jí rodina a partner na možné těhotenství vyptávali. Z pátku na sobotu pocítila příznaky porodu, nikomu nic neřekla a spontánně porodila. Dítě podle vyšetřovatele zabalila do hadru, o jeho pohlaví se nezajímala a vyhodila ho do kontejneru.

K ránu bylo několik stupňů pod nulou. Kdyby jí kolem čtvrté ráno svědci nenašli, zbývalo holčičce podle vyjádření soudního znalce pár desítek minut života, řekl Šimek. "Holčička měla ten den dvojité narozeniny," dodal.

Partner podle jeho výpovědi o těhotenství ženy nevěděl. Další dítě v rodině by mu nevadilo, holčičku si přál. "Bude se snažit o ni bojovat, aby ji dostal do péče," řekl Šimek.

Žena je obviněná ze zvlášť závažného zločinu pokusu vraždy na nezletilci. Trestní sazba je 15 až 20 let, případně trest výjimečný. "Důležitou roli budou hrát v daném případu posudky. Nelze vyloučit do budoucna změnu právní kvalifikace," řekla policejní mluvčí Markéta Janovská. Okresní soud v pondělí také rozhodne o vzetí ženy do vazby.