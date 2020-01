Nacistickými symboly a polskými nápisy vandalové poničili budovy v Ústí nad Orlicí

V Ústí nad Orlicí v noci na středu někdo sprejem nastříkal na budovy nápisy s nacistickými nebo radikálními motivy. Na Roškotově divadle, které je národní kulturní památkou, je hákový kříž. Případem se zabývá policie, která zatím eviduje 14 sprejem poškozených objektů. Škoda je přes 100 tisíc korun.

"Je to pro nás neobvyklá událost. Nikdy jsme se touto problematikou nemuseli zabývat a šetřit ji. Pokud se tady někdy objevil nápis, bylo to nahodilé, spíš klukovina. Nikdy ne masivnější akce jako teď," řekl starosta Petr Hájek. "Musíme se popasovat s odstraněním nápisu. Budeme to konzultovat s památkáři," dodal.

Hákový kříž někdo nastříkal na čelní fasádu divadla, na zadní části budovy je nápis, patrně nějakého fotbalového klubu. Kamera u divadla je utržená.

Další nápisy jsou podle starosty na soukromých budovách v ulicích Jilemnického, J. Nygrína a V Lukách. Na budovy vandal nasprejoval dva blesky, symbol nacistických jednotek SS, nebo nápis A.C.A.B., což znamená All Cops Are Bastards (Všichni policajti jsou bastardi). Výraz používá radikální levice i pravice i fotbaloví chuligáni.

Na budovách jsou i názvy fotbalových klubů Polska

"Na objektech byly nasprejovány hákové kříže nebo například názvy fotbalových klubů Polska. Policisté posprejované objekty dokumentují, vyslýchají jejich majitele, vytěžují kamerové systémy a současně pátrají po pachateli," uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská. Na jednom domě byl například nastříkaný název polského fotbalového klubu Arka Gdynia.

Vandal či vandalové posprejovali bytové domy, plot, provozovnu autoservisu i plechový přístřešek. Škoda může být podle Janovské i vyšší, protože je divadlo památkově chráněné. Policie případ vyšetřuje jako poškození cizí věci. Záležitostí se zabývají i kriminalisté se specializací na extremismus, po jejich hodnocení se může kvalifikace činu rozšířit, řekla Janovská.

Policie například obvinila z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka dva mladíky, kteří v roce 2016 v Mostě na několika místech nastříkali symboly SS a hákové kříže. Zároveň vyslechli obvinění z poškození cizí věci.

"Viník možná vůbec neví nebo možná nechce vědět, co se dělo v Evropě v období druhé světové války. Hnusí se mi různé snahy o popírání holocaustu a činnost extremistů. Doufám, že se tento smutný případ prošetří," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) na Facebooku.

Divadlo je z roku 1936, složili se na něj občané, podnikatelé a spolky. Budovu navrhl významný český architekt Kamil Roškot. Divadlo patří mezi výrazné funkcionalistické budovy první poloviny 20. století. Od roku 1993 nese jméno svého projektanta, od roku 2017 je národní kulturní památkou.