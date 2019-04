Policie vyšetřuje napadení pěti dětí v Lipníku nad Bečvou, dvě skončily v nemocnici

Přerovská policie vyšetřuje nedělní napadení dětí v Lipníku nad Bečvou. "V podvečerních hodinách jsme přijali oznámení od rodičů, že byly jejich děti fyzicky napadeny," informovala Aktuálně.cz přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová. Skupinku pěti dětí napadli v zámeckém parku muž a žena, uvedla policie bez bližších podrobností. Jejich motiv zatím není jasný.

"V současné době provádíme vlastní šetření, výslechy osob a prověřujeme veškeré informace," uvedla Zajícová. Policie událost vyšetřuje jako přestupek proti občanskému soužití.

Server Romea.cz mluvil s matkou jednoho z napadených dětí. "Moje dcera od ženy dostala facku. Byla jsem kvůli tomu už na policii, protože to, co se odehrálo, je strašné. Další děti byly zbité mnohem víc. Jedna z dívek potom, co ji ten chlap dal ránu do hrudi, nemohla vůbec dýchat. Policie by měla mít záznam z kamer, které v parku jsou," popsala serveru Martina Marejková, matka jedné z napadených dívek. Dvě děti musely být ošetřeny v nemocnici a jedno z nich zůstalo na pozorování.

Konflikt podle svědků, s nimiž hovořila Romea.cz, vznikl kvůli dřívější hádce dcery útočníka s některým z dětí, ke které mělo dojít několik dní před nedělním incidentem. Útočníci prý na děti řvali rasistické nadávky.

"Policie v souvislosti s uvedeným případem a ke zklidnění situace ve městě spolupracuje s městským úřadem, specialistou na romskou problematiku a také s asistenty prevence kriminality," dodala mluvčí Zajícová.