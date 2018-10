Nebyl jsem revolucionář, vyšlo to na mě, vzpomíná starosta Sedlčan. Město vede 28 let

před 40 minutami

Jiří Burian, senátor a starosta Sedlčan (ODS).

Jiří Burian, jenž je současně senátorem za ODS, je v čele Sedlčan 28 let a mandát starosty by rád znovu obhájil. Starostů, kteří jsou na svých postech od prvních komunálních voleb po převratu, je v zemi na čtyřicet. A někteří z nich dokonce ve vedení obce strávili již více než 40 let.

Sedlčany - Plných sedm čtyřletých sezon a osm měsíců navíc je v čele osmitisícových Sedlčan na Příbramsku Jiří Burian. Nastoupil ještě jako předseda národního výboru - ale až po listopadu 1989, v únoru 1990. Poté, co odstoupila tehdejší rada, ukázalo Občanské fórum na něj, byť v něm sám nebyl příliš aktivní. "Rozhodně jsem nebyl revolucionář, spíš jsem se v klidu věnoval své práci," vzpomíná Burian. Vybrali si ho proto, že nebyl ve straně a radnici už znal, jako vystudovaný stavební inženýr skoro deset let dělal vedoucího stavebního odboru. Jeho úkol byl vést radnici do komunálních voleb v listopadu 1990, ale nakonec zůstal dodnes. V roce 1991 již spoluzakládal ODS v Sedlčanech, a od roku 2014 je dokonce senátorem. A v Sedlčanech kandiduje i do dalšího období. "Kandidátku jsme podali, ale jestli budu starostou, ukážou jednání," říká. Stejně jako před čtyřmi lety usiluje v Sedlčanech o hlasy pět stran a hnutí, Burianova ODS bude obhajovat devět z 21 zastupitelských křesel. Co se dohodne, neplatí Když má srovnat, co se ve městě změnilo za bezmála 30 let, neváhá. "Tehdy jsme měli jasný zákon, byla jednodušší pravidla pro činnost samospráv, i po legislativní stránce se mnoho věcí zkomplikovalo," popisuje. Další věc podle něj je, že politika se promítá i do dotací. "Věci, které se dohodnou, za měsíc dva neplatí," stěžuje si Burian a popisuje to například na projektu nového autobusového terminálu, který se chystá už přes deset let a padl, když ODS v roce 2010 opustila vedení Středočeského kraje a vystřídala ji ČSSD v čele s Davidem Rathem. "Mění se kvůli tomu i podmínky dotačních výzev," stěžuje si. S kocourem Mikešem za zády. Už 42 let je starostou Hrusic a stále ho to baví číst článek Horkým problémem, který město a Burian nyní řeší, je plánovaný konec zřejmě nejznámějšího podniku, který v obci vyrábí proslulý Sedlčanský hermelín a další sýry. Jeho francouzský majitel oznámil, že koncem roku svůj provoz uzavře. "Je jasné, že nemáme žádné páky a nástroje, abychom tento záměr změnili. Ale spolu s Hospodářskou komorou a CzechInvestem se snažíme, aby se do té doby našel nový nájemce či majitel, který by byl ideálně z potravinářství a převzal maximum ze současných 280 zaměstnanců," popisuje Burian. Nejdřív tepny, potom tvář Na první pohled se Sedlčany od počátku 90. let - na rozdíl od jiných měst - příliš nezměnily. "Prosazoval jsem, aby nejdříve byly tepny a žíly města, tedy technické věci, a pak udělejme tu tvář," vysvětluje Burian, podle něhož tak má město čističku, nový vodojem i modernizovanou rozvodnou síť. "Až bylo toto hotové, vrhli jsme se na rekonstrukci náměstí," vysvětluje. Funkci vzal z donucení, vydržel 32 let. Teď se starosta Žíželic těší do důchodu číst článek Sedlčany jsou mnohonásobně větší než předchozí obce v seriálu Aktuálně.cz a je to znát. Oproti Žíželicím či Hrusicím většina místních po oslovení není schopna říct, kdo je jejich starosta a proč od roku 1990 vyhrál každé volby a většinou s nadpoloviční většinou. "Je tu dobře, klid, zlepšuje se to tady," shrnuje jako jeden z mála 54letý Jiří Pokorný. "Sama tomu moc nerozumím. Nepřipadá mi, že to město moc funguje, jak se bavím s lidmi, tak nejsou moc spokojení, a přesto ho volí," přemítá 43letá Marta Halfarová, která se před několika lety přistěhovala.