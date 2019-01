Muž, který v tramvaji rozbil cestujícímu o hlavu láhev, má jít na šest let do vězení

před 1 hodinou

Ostravský krajský soud poslal ve středu na šest let do vězení muže, který v předloni v prosinci v tramvaji rozbil lahev alkoholu o hlavu cestujícího. V dalším útoku mu tehdy zabránila mladá žena, která na útočníka namířila legálně drženou zbraň. Osmadvacetiletý Radek Foltera se během soudu přiznal. Za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví mu hrozilo, že ve vězení stráví až 12 let.

Rozsudek není pravomocný. Foltera, který výši trestu odmítl komentovat, i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou. Podle předsedy senátu byl motiv útoku naprosto malicherný. "Nemůžeme připustit, aby si lidé v tramvajích navzájem rozbíjeli hlavy," uvedl. Dodal, že obžalovaný měl velké štěstí, že napadenému skleněnou lahví nezpůsobil závažnější zranění. Jako polehčující okolnost uvedl soudce fakt, že se obžalovaný přihlásil policii a spolupracoval. Naopak mu přitížila jeho trestní minulost. Ve vězení už byl dvakrát a zločiny páchal už jako mladistvý. "Je zřejmé, že předchozí tresty nevedly k nápravě," řekl soudce. Napadený nechtěl útočníkovi půjčit mobilní telefon. "Pak mi řekl, proč na něj čumím, a udeřil mě," řekl zbitý muž. Obžalovaný ho podle spisu napadl s takovou intenzitou, že jen se štěstím neutrpěl vážnější poranění a doživotní následky. Útok vyvrcholil tím, že Foltera už klečícího muže podle obžaloby udeřil lahví s alkoholem do hlavy a poté napadl i jeho známou, která se mu pokusila v útoku zabránit. V ten okamžik se do konfliktu vložila další cestující a Folterovo řádění ukončila tím, že vytáhla zbraň a namířila ji na něj. "Výzvu umocnila, když zbraň natáhla," uvedl žalobce. Pohled do namířené hlavně Folteru zklidnil a na nejbližší zastávce z tramvaje vystoupil. Později se na základě zveřejněných záznamů z kamery v tramvaji sám policii přihlásil. Muž v ostravské tramvaji napadl dva lidi, jednomu o hlavu rozbil lahev. Zastavila ho žena s pistolí číst článek Sedmadvacetiletou ženu, která se útočníkovi postavila, ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel později ocenil medailí. "Bezesporu se jednalo o hrdinský čin. Především s ohledem na věk statečné ženy," řekl Kužel. Foltera byl za ublížení na zdraví už jednou odsouzen, ve vězení strávil čtyři roky a propuštěn byl v roce 2016. Další obžaloby v tuto chvíli leží na stole soudce Okresního soudu v Ostravě, týkat by se měla napadení dvou lidí v Ostravě-Vítkovicích.