Muž na nádraží v Kolíně vstoupil ve středu ráno do kolejiště, kde ho srazil vlak, byl na místě mrtev, řekla policejní mluvčí Vendulka Marečková. Kvůli události byl ráno zrušen osobní vlak do Prahy přes Lysou nad Labem na Masarykovo nádraží. Omezení dopravy trvalo podle webu Českých drah zhruba hodinu. "Srážka nákladního vlaku jiného dopravce s osobou, probíhá vyšetřování nehody," uvedly České dráhy na webu. Podle policejní mluvčí srazil vlak muže ročník 1998 krátce před 6:30. Podle výpovědi strojvedoucího se muž na pátém nástupišti rozhlédl a vstoupil do kolejiště, střetu s vlakem již nešlo zabránit, uvedla mluvčí.