Novým senátorem za okres Trutnov se stal starosta Vrchlabí Jan Sobotka, který porazil továrníka Jiřího Hlavatého. Voliči tak rozhodli v druhém kole doplňovacích voleb, které se konalo současně s prezidentskými volbami. Sobotka dostal od voličů o polovinu hlasů více než Hlavatý. Doplňovací senátní volby vyhlásil prezident republiky poté, co se tehdejší senátor Hlavatý rozhodl v parlamentních volbách podpořit hnutí ANO Andreje Babiše svou účastí na kandidátce. Poté, co jej voliči do sněmovny vykroužkovali, mu senátorský mandát zanikl. Po několika týdnech se vzdal poslaneckého křesla a oznámil, že se bude znovu ucházet o post senátora.

