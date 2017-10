Zeman vyhlásil doplňovací volby do Senátu. Hlavatý zvolením do sněmovny přišel o post v horní komoře

AKTUALIZOVÁNO před 40 minutami

Prezident Miloš Zeman vyhlásil doplňovací volby do Senátu. Ty se uskuteční v pátek 5. ledna 2018 a sobotu 6. ledna 2018, tedy týden před prvním kolem prezidentských voleb. O post senátora po volbách přišel Jiří Hlavatý (nestraník za ANO), který kandidoval na Trutnovsku. "Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně nebo zůstanu senátorem," uvedl v reakci pro Deník a poukázal na to, že zvolení poslanci by měli mít možnost vybrat si, kterou z funkcí chtějí zastávat.

Praha - Prezident Miloš Zeman vyhlásil doplňující senátní volby na Trutnovsku na 5. a 6. ledna. Případné druhé kolo by se uskutečnilo o týden později, konalo by se tak souběžně s prvním kolem prezidentské volby. V tiskové zprávě o tom informoval Pražský hrad. Dosavadní senátor na Trutnovsku Jiří Hlavatý (ANO) byl zvolen do sněmovny, mandát v horní komoře Parlamentu mu tak zanikl. Vítězové a poražení: Herman i Semelová přišli o mandát. Bendu z ODS opět zachránilo kroužkování číst článek Na Trutnovsku lidé v lednu patrně půjdou k volbám třikrát. Kromě senátních voleb se budou konat i ty prezidentské. Vzhledem k tomu, že se neočekává rozhodnutí o hlavě státu v prvním kole, budou muset voliči k urnám patrně i 26. a 27. ledna. Nástupce Hlavatého bude do horní komory zvolen na necelé dva roky vzhledem k tomu, že se podnikatel do Senátu dostal v říjnu 2014. Jeho řádný šestiletý mandát by skončil na podzim roku 2020, kdy skončí i mandát jeho nástupce. Generální ředitel a majitel textilní společnosti Juta ze Dvora Králové nad Labem Hlavatý byl členem senátorského klubu ANO, který se po jeho odchodu snížil na šest členů. Frakce i tak zůstala druhou nejméně početnou v horní komoře. Uprázdněno bylo i Hlavatého místo v hospodářském výboru.

