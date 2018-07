Šelmy z klecí někdo úmyslně pustil, od pondělí tu spím v autě a hlídám, říká majitel bioparku

Technickou závadu na kleci nebo to, že by si zvíře klec otevřelo samo, jako příčinu majitel Antonín Hnízdil vyloučil.

Klamoš (Hradecko) - Pondělní útěk lva a dvou tygrů z klecí v Bioparku Štít na Hradecku má podle majitele bioparku Antonína Hnízdila zřejmě na svědomí nějaká třetí osoba mimo biopark. Technickou závadu na kleci nebo to, že by si zvíře klec otevřelo samo, jako příčinu vyloučil.

Vyloučil i možnost, že by útěk zvířat mělo na svědomí pochybení některého zaměstnance bioparku. Případ vyšetřuje policie.

"Je spousta variant, kdo mohl klec otevřít. Otevření klece je docela náročné a ten, kdo to udělal, o tom musel mít znalost," řekl Hnízdil. Zaměstnanci bioparku podle něj naposledy otevírali klec ve středu 11. července. "Pokud by personál pochybil a špatně to zavřel, tak ty kočky utekly minulou středu," řekl.

Technická závada na kleci podle něj shledána nebyla. Klec s šelmami Hnízdil nyní osobně hlídá. "Od pondělí spím v autě u vozu," řekl.

Šelmy jsou vyřazenými zvířaty z jednoho cirkusu od Berlína a podle Hnízdila jim hrozilo utracení. Do bioparku Hnízdil šelmy přivezl před třemi měsíci a chce je odvézt do nové zoo v Istanbulu. Dosud ale nezískal od úřadů povolení k vývozu zvířat z EU.

Zvířata stále žijí v kleci na valníku, v kterém je připravovali v cirkuse. Veterináři takové podmínky pro zvířata označili jako nevhodné, biopark by měl podle nich podmínky chovu zlepšit.

Tygři zamíří do zoo v Istanbulu

Podle Hnízdila měla zvířata v kleci na valníku přestát jen veterináři povolenou karanténu a nyní již měla být v Turecku. Hnízdil věří, že brzy získá povolení, zvířata odjedou do Turecka, a tím se vše vyřeší.

Odmítl, že by zvířata byla týraná, podle něj v tomto cirkusovém voze strávila celý svůj dosavadní život. "Uvědomujeme si to, ale doufali jsme, že se to rychle vyřídí a kočky budou v novém domově. Bohužel nemáme kapacity na to zvířata (zatím) umístit jinam," řekl s tím, že jiné v bioparku chované šelmy mají výběhy s dostatkem prostoru.

Policie oznámila, že útěk šelem vyšetřuje jako podezření ze zločinu obecného ohrožení. Případnému viníkovi hrozí v případě odsouzení trest od tří do osmi let vězení. V případu zatím policie nikoho neobvinila. Policisté zjišťují, zda šlo o nedbalostní, nebo úmyslné jednání.