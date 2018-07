Policie kvůli nelegálnímu obchodu s tygry obvinila tři lidi, jedním z nich je Berousek

Ludvík Berousek provozuje Zoopark Bašť u Prahy, kde chová velké exotické šelmy pro cirkusy a film. Právě tam v pondělí zasahovali celníci a policie.

Praha - Policie v úterý kvůli nelegálnímu obchodu a zabíjení tygrů obvinila tři lidi, řekl on-line deníku Aktuálně.cz zdroj z vyšetřování. Informaci ČTK potvrdila i Jitka Bojanovová z Okresního státního zastupitelství Česká Lípa. Jedním z obviněných je podle zdrojů redakce i Ludvík Berousek, člen rozvětveného rodinného klanu spojovaného s cirkusem.

Právě tam v pondělí zasahovali celníci a policie. Předpokládá se, že ve středu bude na oba obviněné uvalena vazba, kterou bude požadovat státní zástupce z České Lípy, jež vyšetřování dozoruje. "Možná obviníme více lidí, to by mělo vyplynout z dalšího vyšetřování," uvedl zdroj Aktuálně.cz.

Kvůli podezření z neoprávněného nakládání s chráněnými zvířaty zasahovali policisté a celníci v průběhu pondělí v Praze a ve středních i severních Čechách. Na zásah v pondělí upozornil server Lidovky.cz, podle kterého jde o členy organizované skupiny.

Detektivové gang podezírají z toho, že v zooparku tygry zabíjel a na jiném místě, ve speciálně vybudované varně, pak z jejich kostí připravoval přípravek, který se používá v tradiční čínské medicíně. Údajně pomáhá ma potenci a při léčbě rakoviny. Podle LN detektivové zajistili na místě větší finanční obnos a policisté zasahovali i ve vietnamské tržnici SAPA v pražské Libuši, jeden muž byl údajně zadržen v Německu. Vietnamci údajně vařili tygří kosti a starali se o prodej konečných produktů.

Že může jít o průlomový případ, který ukáže na nelegální byznys s přísně chráněnými šelmami, potvrdila i mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková. "Je to ojedinělý případ, takovou kauzu jsme tady ještě neměli," řekla.

Pokud se prokáže pachatelům vina, může jim hrozit až osm let vězení. Na případ je zatím uvaleno informační embargo, podrobnosti včetně záběrů z místa policie a celníci zveřejní na tiskové konferenci, která se uskuteční ve středu v Praze. Případ vyšetřují českolipští kriminalisté. "O jeho příslušnosti rozhodl dozorující státní zástupce v České Lípě," řekla Aktuálně.cz mluvčí českolipské policie Ivana Baláková .

Může to mít souvislost s tím, že se v nedalekých Doksech nachází zoopark, který zde od roku 2015 funguje zoopark jako pobočka Berouskova soukromého chovatelského zařízení. Jde o jedno z takzvaných kontaktních zařízení, kde si lidé mohou pohladit bílé lvy a bílé tygry. Jsou zde také černí panteři a levharti skvrnití.

Zvířata zmizela a v dokumentech byl chaos

Na vyšetřování se podílí i Česká inspekce životního prostředí, která dohlíží na naplňování zákona o ochraně vzácných druhů zvířat a rostlin. Před dvěma lety provedli inspektoři kontroly tygrů chovaných na území Česka a ověřovali i obchodní transakce. Zjistili, že se v EU s živými tygry živě obchoduje, zvířata putují ze země do země a část tygrů chovaných v Česku dokonce zmizela.

"V dokumentech byl značný chaos. Nejzávažnější bylo zjištění, že tygři v soukromých chovech v ČR vykazují nepřiměřeně vysokou mortalitu - umírají do zhruba pěti let věku, normální doba dožití je přitom 20 let," řekla Aktuálně.cz mluvčí inspekce Radka Nastoupilová. " V kombinaci se záchyty tygřích produktů to vytvořilo celkem pravděpodobnou domněnku, že zde dochází k nelegálnímu obchodu," dodala.

Před dvěma lety zajistili celníci a inspektoři v rámci operace Tygří oko na Letišti Václava Havla Praha medvědí žluč, tygří drápy, medicína s mošusem a rohy antilopy sajgy a vývary, které podle genetické analýzy obsahovaly biologický materiál z tygrů. "Zajímavý byl rovněž záchyt špičáku levharta mandžuského (extrémně vzácná kočkovitá šelma, v přírodě zbývá cca 100 exemplářů, pozn. red.)," uvedla Nastoupilová.

V březnu 2016 zadrželi celníci a policisté v rámci operace Kostka sedm drápů a dva žlučníky z tygra. Tygří žlučník podle čínské medicíny údajně pomáhá k léčbě křečí a onemocnění kostí, z drápů se naopak vyrábějí náhrdelníky.

