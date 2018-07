Soukromý zoopark, ze kterého utekli tygři a lev, dostatečně nezajistil klece, musí zaplatit pokutu

Majitel bioparku, z nějž v pondělí zvířata utekla, bude muset zaplatit pokutu ve výši třicet tisíc korun.

Klamoš (Hradecko) - Soukromý Biopark Štít u obce Klamoš na Královéhradecku, z něhož v pondělí utekl lev a dva tygři, dostatečně nezajistil klec proti útěku šelem.

Zjistila to při kontrole Státní veterinární správa. Majitel bioparku Antonín Hnízdil dostal pokutu 30 000 korun za to, že dovoz zvířat řádně neoznámil úřadům. Musí těž zlepšit podmínky chovu. Na Twitteru to uvedla Česká televize.

Zvířata utekla z klece v pondělí před 10:00. Třem veterinářům se dospělé šelmy podařilo kolem 12:30 uspávacími střelami naráz uspat. Nikdo nebyl zraněn. Okolnosti případu vyšetřuje policie. Jednou z vyšetřovacích verzí je, že se zvířatům podařilo uvolnit jistící páčku u klece.

Zvířata žila v přepravní kleci na valníku. Šelmy jsou vyřazenými zvířaty z jednoho cirkusu od Berlína. Do bioparku je Hnízdil přivezl před třemi měsíci a chce je odvézt do nové zoo v Istanbulu. Dosud ale nezískal od úřadů povolení k vývozu zvířat z EU.

Biopark Štít se na prezentaci na webu charakterizuje jako soukromé zařízení pro chov exotických i domácích zvířat ohrožených vyhubením. Vznik zařízení spadá do poloviny roku 2014.

Je v obci Klamoš, v její části Štít, asi šest kilometrů od Chlumce nad Cidlinou. Biopark chová lvy, tygry, levharty, pumu, kočkodany, lemury, makaky, různé druhy ptáků, dále například želvy, koně, drůbež, kozy.