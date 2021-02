Karlovarský kraj chce jednat o pomoci Německa. Jsem připraven to řešit, říká Babiš

Karlovarský kraj chce začít jednat s příhraničními nemocnicemi o možnosti převozu pacientů do Německa. Kraj o to usiloval už dříve, přesuny ale musí schválit česká vláda. Na hraniční kapacitu lůžkové intenzivní péče upozornil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (za STAN) premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten je připraven to řešit, jakmile o pomoc zažádá krajská koordinátorka Dagmar Uhlíková.

Karlovarský kraj v úterý také obeslal vedení příhraničních bavorských okresů, aby je informoval o situaci a požádal o stanovisko, zda by bylo možné na přeshraničních transportech pacientů s covidem-19 spolupracovat. "Jsem přesvědčen, že je možná dohoda o sdílení lůžkové kapacity velmi aktuální. Pravidelně se organizují četné převozy z nemocnic v kraji, nejvíce z té chebské, jde o zhruba deset až 20 pacientů denně, kteří se odvážejí do nemocnic v Jihlavě, Mostu nebo v Teplicích," uvedl hejtman Petr Kulhánek. Hejtman dále dodal, že dostává žádosti o aktivaci spolupráce od veřejnosti i zástupců měst, vznikly také různé petice. "Stejně tak registruji vyjádření německých politiků, že na poskytnutí takové pomoci jsou připraveni. Uvědomujeme si, že to není nástroj k vyřešení situace, ale jedna z možností, které bychom měli využít souběžně s mezikrajským transportem v ČR," řekl Kulhánek. Podle něj komunikace s příhraničními nemocnicemi začne, jakmile kraj obdrží reakci z bavorské strany. Jsem připraven to řešit, řekl Babiš Premiér Babiš ve středu před odjezdem do Krakova uvedl, že rámec pro pomoc Česku už dohodl se saským premiérem Michaelem Kretschemerem. Čeká jen, až ho o pomoc požádá krajská koordinátorka. "Se saským premiérem jednám opakovaně. Pokud nás Karlovarský kraj požádá, tak okamžitě kontaktuji konzulku v Mnichově a saského premiéra a budu to řešit," řekl Babiš. S krajská koordinátorkou intenzivní péče Dagmar Uhlíkovou si Babiš podle svých slov volá každý den. V úterý řekla, že převozy do Německa nejsou v tuto chvíli nezbytně nutné. Zatím fungují podle ní transporty letecky i po zemi do ostatních nemocnic v zemi. "S panem hejtmanem jsem dnes (v úterý) o tom nehovořila, ale momentálně máme v nemocnicích nějaká volná lůžka, proto nevidím v tuto chvíli důvod žádat o pomoc," řekla Uhlíková. Kapacita volných lůžek se ale v nemocnicích neustále mění. Související Přísně střežená německá hranice. Hlídá se cíl cesty i čerstvý negativní test O hraničních kapacitách v Karlovarském kraji mluvil ve středu ministr zdravotnictví Jan Blatný. Podle něj je situace lepší, než byla předtím, zhoršila se ale v Plzeňském kraji. Podle náměstka ministra zdravotnictví Vladimíra Černého, který má koordinaci kapacit nemocnic na starosti, bude zahraniční pomoc aktivována až v případě naplnění 90 procent celkových kapacit v ČR. "Má spíš symbolický význam, protože lůžek na JIP je třeba tisíce, a nabízeny jsou desítky nebo stovky," dodal ministr. Karlovarský kraj má nový rekord v počtu nakažených covidem-19 za den, v úterý jich testy prokázaly 973. Dosavadní rekord v kraji byl ze 3. února, kdy k tomuto datu přibylo 850 nově nakažených. V obou uzavřených okresech na Sokolovsku a Chebsku za posledních sedm dní přibylo přes 800 lidí s covidem-19. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví. Zátěž nemocnic v regionu pacienty s nemocí covid-19 zůstává vysoká. Podle údajů ministerstva podali dosud zdravotníci v kraji 10 379 dávek vakcíny proti covidu. První dávku dostalo 7022 lidí, z nich 3357 už má obě potřebné dávky. Zdravotníci očkovali první dávkou 2434 seniorů nad 80 let, druhou dávku podali zatím pouze 430. Ve úterý bylo očkováno první dávkou 273 lidí a druhou 101. Video: Cheb pomoc Německa potřebuje, situace je za hranou, říká Černý 14:37 O pomoc pořád voláme a pořád ji potřebujeme. Situace je kritická a lidé jsou vyčerpaní, říká místostarosta Chebu Jiří Černý. | Video: DVTV