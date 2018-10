Pohřešovaný chlapec z Chebska byl po týdnu nalezen u matky. Nyní je v nemocnici

Třináctiletého chlapce z Hranic u Aše policie v sobotu po více než týdenním pátrání našla doma. Policii to oznámila matka dítěte, která uvedla, že našla syna doma. Detaily případu zveřejnila policejní mluvčí Kateřina Böhmová. Policie se případem dál zabývá, spolupracuje i s orgánem péče o dítě v Aši.

Aš (Chebsko) - "V sobotu v nočních hodinách oznámila na policii matka pohřešovaného, že našla syna doma. Policisté okamžitě přijeli na místo a zajistili prvotní lékařské ošetření chlapce, který byl Rychlou záchrannou službou převezen do zdravotnického zařízení. Chlapec nebyl ohrožen na životě a ve zdravotnickém zařízení byl ponechán na pozorování, kde je dosud," uvedla Böhmová.

Policisté po nalezení chlapce podrobně prohledali dům i jeho okolí. "Výsledkem tohoto ohledání nebyly zjištěny jakékoli důkazy, které by nasvědčovaly tomu, že by vůči chlapci mělo být užito nějaké násilí," doplnila mluvčí. Zda byl chlapec po dobu pátrání mimo domov nebo právě u matky, zatím podle Böhmové není jasné. Sám se zatím k celé události nevyjádřil. Už během pátrání lidé o případu diskutovali na sociálních sítích. Někteří naznačovali, že by ho matka mohla doma skrývat.

Třináctiletý chlapec byl naposledy viděn 19. října v obci Hranice, kde s matkou žije. Doma si odložil školní aktovku, převlékl se a následně zmizel. Dům i přilehlé pozemky policisté v průběhu pátrání několikrát prohledali, chlapce ani jakýkoliv důkaz o jeho přítomnosti ale nenašli. Pátrací akce se proto přesunula do přilehlých lesů. Za pomoci vrtulníku s termovizí, hasičů i policistů z Německa prohledala policie celý hranický výběžek. Kvůli zhoršujícímu se počasí byl status pátrání v průběhu akce změněn na dítě v ohrožení.