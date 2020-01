Babiš v Brně nasliboval miliardy. Na novou porodnici i na půjčku zadlužené nemocnici

Vláda v únoru zaregistruje projekt na vybudování nové budovy porodnice ve Fakultní nemocnici Brno. Stavba by podle premiéra Andreje Babiš (ANO) měla stát 1,9 miliardy korun. Nemocnice je s šesti tisíci porody ročně jednou z největších v zemi, funguje ale na dvou místech vzdálených několik kilometrů. Jedno už je zcela nevyhovující. Podle ministra zdravotnictví by stavba mohla začít příští rok.

Babiš se ve středu setkal s ředitelem nemocnice Jaroslavem Štěrbou i zaměstnanci. "Jeden ze zaměstnanců říkal, že už viděl tolik ministrů, kteří slibovali novou porodnici, že už tomu nevěří. Ubezpečili jsme ho, že registrace projektu se uskuteční na vládě v únoru. Je tam jasný plán," uvedl Babiš.

Do Brna jsem přijel po D1 s předstihem už v 6.30 🙂 První schůzka @FNBrno. Téma? Nová gynekologicko-porodnická klinika za 1,9 mld. Kč, nový centrální urgentní příjem za 400 mil. Kč, rekonstrukce lékárny za 164 mil. Kč, rozšíření transplantační jednotky za 50 mil. Kč. pic.twitter.com/zwjiMh09UN — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 15, 2020

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by stavba nové porodnice mohla začít v příštím roce. "Materiál dáme 3. února na vládu, která tu investici schválí finálně. V únoru pak proběhne registrace s tím, že se následně vypracuje projekt a vysoutěží se stavební firma. Pokud vše půjde dobře a nezasáhne třeba antimonopolní úřad, tak by v roce 2021 stavba měla být zahájena," uvedl Vojtěch.

Zhruba 30 procent nákladů by měla platit nemocnice, zbytek stát. "Porodnice bude taková, aby zvládla to, co děláme dnes. Je to šest tisíc porodů za rok, což je největší porodnice široko daleko. Musí tam být ale i kvalitní perinatologická a gynekologická péče, takže nejen porodnice, ale také pavilon pro matku s dítětem," řekl ředitel nemocnice Štěrba.

O novou porodnici se zasazoval už bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno Roman Kraus, který nemocnici vedl 12 let. Koncem loňského roku rezignoval a bude letos v brněnském obvodu kandidovat do Senátu za ODS. Onkolog Štěrba je ředitelem od ledna.

Některé ženy rodí v bohunickém areálu a některé na Obilním trhu, vzdáleném asi sedm kilometrů. Vedení nemocnice už dlouho upozorňuje na to, že budova na Obilním trhu nevyhovuje. Sjednocení pracovišť do nové budovy v Bohunicích by podle dřívějších vyjádření mohlo ušetřit až desítky milionů korun.

Pomoc zadlužené nemocnici

Další zastávkou premiéra v Brně byla zadlužená Fakultní nemocnice u svaté Anny, která se dlouhodobě potýká s problémy. "My jako stát poskytujeme půjčky. Svatá Anna dostane 1,3 miliardy a splátky bude mít na deset let," uvedl Babiš. Vojtěch doplnil, že půjčku by nemocnice mohla dostat ještě letos, úrok bude nižší než u bank, přesnou výši ale neřekl.

Pokračuje tour po nemocnicích. @FNUSA, nemocnice založená Marií Terezií, jeden z neproblematičtějších špitálů v celé zemi, co se týče hospodaření. Mají problém s platební morálkou. Závazky po splatnosti jsou 1,6 mld. Kč a logicky nemají peníze ani na rozvoj nemocnice. pic.twitter.com/RK4EB8CnzP — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 15, 2020

Ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák doufá, že z částky 1,3 miliardy korun za deset let budou úroky do 100 milionů korun. Vajdák řekl, že do obdržení peněz od státu by nemocnice mohla situaci vyřešit za pomoci některé z bank, poté by vše uhradila půjčkou od státu.

Pomoc bankovního sektoru Vajdák nastínil ministerstvu už loni po svém nástupu do funkce v plánu restrukturalizace. Kromě bankovního partnera plán obsahoval úspory na penále, snížení cen za materiál i zefektivnění provozu.

"Pan ředitel má jasné představy o refinancování. Jeho představa, že by hledal finanční ústav, banku, která by předfinacovala pohledávky nemocnice vůči pojišťovnám, je dobrý nápad a mohlo by se mu to povést. Je vidět, že nový ředitel Vajdák má dobré představy, jak restrukturalizovat svatou Annu," poznamenal Babiš. Vajdák nastoupil do nemocnice v srpnu.

Ekonomickou situaci nemocnice má zlepšit několik faktorů, kterým má půjčka napomoct. Podle Vajdáka je to úspora na penále za pozdní platby, vyšší platby od pojišťoven, lepší ceny za materiál, ale také snížení ceny služeb například za opravy a efektivnější provoz.

Velká ztráta nemocnice vznikla kumulací ztrát za mnoho let, projevily se v ní například nižší platby od pojišťoven. I když nemocnice dostala před několika lety skoro miliardu z ministerstva na dluhy, kvůli několika každoročním ztrátám kolem 200 milionů se znovu dostala do větších problémů. Podle Vojtěcha se ale platby od pojišťoven nyní zlepšily.