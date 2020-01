Chyba na Facebooku odhalila, že Babišův účet spravuje více než desítka lidí

Sociální síť Facebook postihla technická chyba, díky níž bylo možné zjistit například, kdo všechno spravuje stránku Andreje Babiše (ANO). Kromě premiérova poradce Marka Prchala na ni podle Deníku N přispívá dalších více než deset lidí. Premiérův tým stránku mezitím dočasně zneviditelnil. Díky chybě se potvrdilo také propojení projektu Sinoskop a PR agentury C&B, jejíž služby si platil Home Credit.

Dočasná chyba, která Facebook postihla, umožnila komukoli zjistit jména administrátorů stránky skrze historii úprav příspěvků.

Podle Deníku N tak bylo například možné zjistit, že facebookový účet premiéra spravuje nejen on sám, ale také jeho marketingový poradce Marek Prchal, jemuž v minulosti emotivně děkoval po výhře ve volbách, kde ho označil za "génia sociálních sítí".

Kromě Prchala na účet přispívá také více než desítka lidí z tiskového odboru hnutí ANO a vlády.

Krátce poté, co se chyba objevila, premiérův mediální tým facebookovou stránku zneviditelnil. "Facebook má zjevně bezpečnostní chybu, na kterou jsme byli upozorněni. Dokud to neopraví, stánky zůstanou shozené," řekl Prchal Deníku N. Stránka je tak nyní nedostupná.

Premiér na Facebooku zveřejňuje většinu svých aktivit a každý týden tam také sepisuje týdenní "hlášení", na nichž podle svých slov tráví každou neděli několik hodin. Uvedl to v posledním příspěvku za rok 2019.

V této chvíli není na Facebooku možné historii úprav příspěvků zobrazit vůbec. Jak dlouho bude trvat oprava bezpečnostní chyby, není jasné. Firma však čelí dlouhodobě kritice, že s osobními daty uživatelů nenakládá dostatečně obezřetně a mohla by tak být zneužita třetí stranou.

K tomu došlo například na podzim roku 2018, kdy bezpečnostní chyba sítě umožnila hackerům přístup k osobním údajům téměř 50 milionů uživatelů. Ukázalo se také, že firma léta ukládala hesla uživatelů bez šifrování a přístup k nim tak měly tisíce zaměstnanců.

Chyba odhalila také propojení Sinoskopu a C&B

Závada Facebooku ale také prokázala například propojení mezi projektem Sinoskop a agenturou C&B, jejíž služby si platil Home Credit. Na jejich propojení nedávno deník Aktuálně.cz upozornil. Historie úprav příspěvků odhalila, že facebookové stránky obou subjektů spravuje Jan Provazník, upozornil Deník N.

Že stránku Sinoskopu spravoval, přiznal i jeden z vlastníků agentury C&B Tomáš Sazima. "Facebook Sinoskopu jsem spravoval primárně já, Provazník mi pomáhal. S institutem na to máme uzavřenou smlouvu, je to náš klient," popsal Sazima. Popřel však, že by Provazník pracoval pro Home Credit.

"Provazník to nedělal pro Home Credit, ale pro Sinoskop. Po článcích Aktuálně.cz se už přesto na projektu nechce dále podílet. Provazník není a nikdy nebyl zaměstnanec naší agentury, spolupracujeme projektově," doplnil Sazima pro Deník N.

Provazník radil se sociálními sítěmi také šéfovi odborů Jiřímu Středulovi, který to přiznal na podzim. Také na jeho profilu bylo možné vysledovat příspěvky zveřejněné právě Provazníkem.