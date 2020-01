S Babišem jsem na pivo nechodil. Kdybych byl brzda, skončím, tvrdí šéf Pirátů Bartoš

Pirátskou stranu čekají už v sobotu volby, které rozhodnou mimo jiné o tom, zda v jejím čele zůstane Ivan Bartoš. O vedení strany mají totiž zájem i další dva kandidáti: poslanci Vojtěch Pikal a Mikuláš Ferjenčík. "Věřím, že jsem stále pro stranu přínosem," řekl Bartoš Aktuálně.cz.

Může to působit přinejmenším podivně. V situaci, kdy Piráty čeká o tomto víkendu v Ostravě důležité dvoudenní jednání včetně volby vedení, běžela na fóru této strany anketa, jestli by se neměla strana raději zrušit.

"Je to jen silvestrovská zábavná anketa, jakých je na našem fóru mnoho. Nemá žádnou váhu ani závaznost," tvrdí těsně před sjezdem předseda strany Ivan Bartoš a zlobí se na novináře, že se na něco takového vůbec ptají. "Takový obraz o nás vytvářejí někteří novináři zcela tendenčně," postěžoval si Aktuálně.cz.

Jaký je podle něj skutečný obraz strany, vylíčí už o víkendu na celostátním pirátském sjezdu. A věří, že si tak dojde pro vítězství. Bartoš je jasný favorit, nominaci získal od jedenácti krajů, zatímco jeho konkurenti - Mikuláš Ferjenčík a Vojtěch Pikal - mají po jedné nominaci.

"Nejsou to ale žádní slabí kandidáti. Naopak. Mají velké zkušenosti, oba jsou poslanci a členové republikového výboru. Jsem rád, že budou kandidovat, ať rozhodne naše pirátské fórum. Už dopředu jsem řekl, že pokud nevyhraji, tak budu dál odvádět pro Piráty práci na postu, na kterém to bude dávat smysl. Kandidoval bych na místopředsedu," říká Bartoš.

Při pohledu na sociální sítě působí zmiňovaná trojice jako největší kamarádi. Vzájemně se v dobrém popichují, společně se fotí a žádným způsobem na sebe neútočí. Když se Ferjenčík na webu iDnes.cz zmínil o tom, že by si "měl Ivan odpočinout", sám Bartoš se nad tím usmívá a tvrdí, že si vše s Ferjenčíkem vysvětlili.

"Chápu, jak to myslel, ale určitě si nemyslím, že bych potřeboval odpočinek. Cítím se v naprosto nejlepší kondici. Pět měsíců chodím ráno třikrát týdně běhat a cvičit, na venkovním nářadí už začínám rukama přimrzat," směje se Bartoš s tím, že cítí i velkou chuť do další politické práce. "Věřím, že jsem pro pirátskou stranu přínosem. A dokud to tak budu cítit, budu se o funkci předsedy ucházet. Kdybych v tom viděl nějaký problém nebo, nedej bože, kdybych vnímal, že jsem brzda, tak bych na předsedu ani nekandidoval," dodal.

Mnozí jedeme nadoraz, musíme to změnit

Jeho hlas zvážněl až ve chvíli, kdy přišla řeč na samotné víkendové pirátské setkání a nadcházející letošní krajské volby a parlamentní volby v příštím roce.

"Nadcházející víkend bude velmi důležitý, stejně jako následující dva roky," říká Bartoš s tím, že Piráti musí potvrdit svůj - pro mnohé překvapivý - vzestup z minulých let.

V roce 2017 se poprvé dostali do sněmovny a hned vybojovali třetí největší počet poslanců po hnutí ANO a ODS, loni jejich lidé usedli do vedení Prahy, Brna či Ostravy a v letošních krajských volbách Bartoš plánuje výrazný nárůst zastupitelů v mnoha městech i obcích při krajských volbách. Podle Bartoše se budou o víkendu bavit také o tom, jak si práci co nejlépe rozvrhnout na větší počet lidí, protože mnozí jedou nadoraz.

"Děláme dobrou politiku s jasnou vizí pro celou řadu lidí, už jsme skoro postavili dům se střechou a komínem, ale vodu nosíme do druhého patra v kýblech. To by nás v krátkém horizontu mohlo uštvat a mohly by nám dojít síly nebo samotní nosiči. Za nosiče vody se ostatně považuji i já sám," uvedl Bartoš.

Nejsme žádní levičáci ani neomarxisté, ohrazuje se Bartoš

Pokud jde o současné postavení Pirátů, patří k pěti stranám v Poslanecké sněmovně, které často vystupují jak proti vládní koalici hnutí ANO a ČSSD, tak proti KSČM a SPD, které mnohdy vládu podporují. Piráti si ale ještě navíc udržují odstup také od čtveřice dalších opozičních stran ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Až na výjimky totiž s žádnou z těchto stran nejdou do koalice v letošních krajských volbách a patrně s žádnou nebudou příliš úzce spolupracovat ani před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2021.

Kritika na ně tak často míří nejen z vládních pozic, ale také opozičních. Nejčastější výtka se točí kolem toho, že jsou prý nepředvídatelní a levicoví.

"Jsou to jen nepravdivé nálepky od jiných stran. Většina lidí nemá čas sledovat politiku, takže vnímají tyto nálepky a ne to, co říkáme my. Pokud chce někdo vědět, jací opravdu jsme a co chceme, může sledovat například můj Facebook. Na něm normálně komunikuji s lidmi já, ne žádná agentura," tvrdí Bartoš.

Oponuje tak názorům, že Piráti mají blíže spíše k levici, a proto je i těžko představitelná jejich spolupráce například s ODS, TOP 09 nebo KDU-ČSL. "Nejsme žádní levičáci, navíc moderní politologové jasně říkají, že rozdělení na pravici a levici nedává žádný smysl, je to jen berlička, která již nefunguje," soudí a poukazuje na to, že Piráti získali na podzim roku 2017 ve volbách do Poslanecké sněmovny podle výzkumů 60 tisíc bývalých voličů ODS a 160 tisíc voličů TOP 09.

"Kdybychom byli nějací levičáci nebo neomarxisté, tak by nás přece nevolili. Je to opravdu jenom nálepka od politických stran, aby například zvrátily přesun voličů od nich k nám," prohlašuje Bartoš, podle kterého jsou Piráti "zcela čitelně středová strana, která dbá na to, aby její rozhodnutí byla založena na faktech a na fungujících příkladech, a ne na průzkumech veřejného mínění".

Mnohé o Pirátech napoví to, jak budou postupovat po parlamentních volbách v příštím roce. Pokud by platily současné průzkumy veřejného mínění, jasně by vyhrálo hnutí ANO a o druhé místo by se dělila s velkým odstupem ODS právě s Piráty. Bartoš tvrdí, že zatím je předčasné mluvit o tom, jak by Piráti postupovali.

"Já hlavně věřím, že tyto volby nedopadnou jako minulé volby a ANO už jednoznačně nezvítězí. Věřím, že řada lidí prozře," soudí Bartoš. Pokud by ale ANO vyhrálo a Piráti řešili, jestli by šli s ANO do vládní koalice, Bartoš předpokládá, že podmínky pro možnou spolupráci by měli obdobné jako po volbách v roce 2017. Tedy že ANO by nemohlo mít ve vládě většinu, nemohlo by mít ve vládě lidi, kteří mají problematickou minulost a jsou ve střetu zájmů, jsou trestně stíhaní nebo jsou "namočeni" do korupce. "Přes toto nejede vlak, nejsme handlíři," zdůrazňuje Bartoš.

S Babišem jsem se scházel, ale pracovně

Mezi ním a šéfem ANO a premiérem Andrejem Babišem existuje dlouhodobě napjatý vztah, Piráti udělali několik kroků, kterými v minulosti dostali Babiše do úzkých kvůli tomu, že je podezřelý ze střetu zájmů. Když Babiš loni v prosinci mluvil o jednotlivých předsedech sněmovních stran, nejvíc kritizoval Bartoše, ze kterého je prý velmi zklamaný. "Chodili jsme spolu na pivo, myslel jsem, že spolu budeme ve vládě. S Piráty se to vyvinulo úplně jinak, než jsem čekal," postěžoval si.

"Pan Babiš normálně lže, když tvrdí, že chodil se mnou na pivo. Nikdy jsme na pivu nebyli," reaguje Bartoš. Nicméně přiznává, že se s Babišem během osmi let asi pětkrát sešel, všechna setkání byla pracovní a napsal o nich zápisy do evidence kontaktů na internet, kde si je každý může přečíst.

"Poprvé to bylo, když zakládal ANO. Řešil, že chce dělat politiku, ale nikdo nevěděl, co z toho vyleze. Už tehdy jsem tvrdil, že nejsem příznivec toho, když chtějí podnikatelé dělat politiku a tváří se, že jsou nějací spasitelé," uvedl Bartoš. Další schůzky byly na ministerstvu financí kolem EET a loterijního zákona, jedno setkání proběhlo u Babiše v Průhonicích kvůli možné korupci při stavbě dálnice D11 a poslední schůzka byla o možné spolupráci po volbách v roce 2017. Jak známo, obě strany se nedohodly, ANO mířilo do vlády s ČSSD za podpory KSČM a Piráti do opozice.

Jakou mají Piráti skutečnou podporu voličů, se ukáže už letos na podzim při krajských volbách. Zatímco zmiňované opoziční strany ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN na mnoha místech jednají úspěšně i neúspěšně o různých koalicích, Piráti většinou s žádnou z těchto stran do koalic nejdou.

"Koalice se často vytvářejí až po volbách na řešení konkrétních problémů, proto budeme o koalicích jednat hlavně potom," říká Bartoš, který poukazuje na to, že po volbách šli do koalic například v Praze, Brně či Ostravě. "Ale neznamená to, že bychom se před někým už před volbami uzavírali. Naše kandidátky pro krajské volby jsou otevřené, určitě budeme s některými lokálními sdruženími spolupracovat," avizuje Bartoš.

Z velkých sněmovních stran měli Piráti nejblíž ke koalici, ve které by byla některá ze sněmovních stran, v Olomouckém kraji. Jenže koalice se STAN na poslední chvíli nevyšla. Když ji měli potvrdit Piráti v Olomouckém kraji, byli proti koalici - o jeden jediný hlas. "U nás rozhoduje vždy krajské sdružení a hlasují všichni členové. Nemůžu to nijak ovlivnit. Stalo se, ale znovu říkám, v tomto kraji i jinde jsme otevřeni případným koalicím po volbách," podotkl Ivan Bartoš.