Silný vítr zasáhl několik krajů. Hasiči vyjíždějí zejména k popadaným stromům

Několik českých krajů od rána bičuje velmi silný vítr. V Moravskoslezském kraji profesionální i dobrovolní hasiči mají do sobotní odpoledne na kontě už 190 zásahů, nejhorší je situace na Frýdecko-Místecku. Na Jesenicku byly zaznamenány také výpadky elektřiny. Výstraha před velmi silným větrem platí až do nedělního rána pro všechny moravské kraje, Vysočinu i několik míst v Čechách.

Silný vítr od brzkého rána láme stromy v Moravskoslezském kraji. "Nejvíce výjezdů dosud evidujeme v okrese Frýdek-Místek, a to 65, přes 50 v okrese Nový Jičín a téměř třicítku u hasičů na Opavsku. Bruntálsko, Karvinsko a okres Ostrava-město mají zatím vždy méně než 20 výjezdů. Vítr ale neustává," uvedl mluvčí hasičů Petr Kůdela

Dodal, že pády stromů si zatím nevyžádaly žádná zranění ani vyšší škody. "Pokud nepočítám dopolední pád stromu na zaparkovaný osobní automobil ve Frenštátu pod Radhoštěm a několik poškození drátů elektrického vedení," doplnil mluvčí. Kromě popadaných stromů museli hasiči provizorně opravovat i střechy, hlavně plechové.

V Olomouckém kraji způsobil silný vítr také výpadky elektřiny na Jesenicku. Dva volební okrsky ve Zlatých Horách se ocitly na čas před uzavřením volebních místností bez elektřiny, řekla Simona Zálešáková z Městského úřadu ve Zlatých Horách. V celém Olomouckém kraji mají hasiči na kontě zhruba 90 událostí, řekl jejich mluvčí Radek Buryánek.

"V nejmenších okrscích výpadek nastal třikrát, šlo o Údolí a Rejvíz. Elektřina tam vypadla naštěstí před uzavřením volebních místností, nyní by to již bylo komplikovanější, veškeré výsledky by totiž museli zpracovávat ručně. Nebyl by to zas až tak velký problém, nejsou to velké okrsky, ale je lepší, když pracují v zavedeném systému," uvedla za zlatohorskou radnici Simona Zálešáková.

Nejezdí ani lanovka na Ještěd a na Sněžku

Hasiči kvůli popadaným stromům zasahují kromě Jesenicka také na Olomoucku a Přerovsku, silný vítr zde dosud neustal. Stromy odklízejí z komunikací, popadaly i na elektrické dráty a v jednom případě částečně zasáhly i rodinný dům. Četné výjezdy registrují i jejich kolegové ve Zlínském kraji.

Na Zlínsku zaměstnával silný vítr hasiče již v pátek večer, kdy vyjeli ke třem událostem. "Dnes máme události hlášeny zhruba každou čtvrt až půl hodinu, dosud jsme zaznamenali 16 případů," řekl dopoledne mluvčí zlínských hasičů Roman Žemlička. Také tam ve všech případech jde o popadané stromy, v jednom případě pomáhali upevnit na Uherskohradišťsku uvolněné plechy, doplnil Žemlička.

Kvůli silnému větru nejezdí od rána kabinová lanovka na Ještěd v Liberci a zastaven je také horní úsek lanovky z Pece pod Sněžkou na Sněžku. Spodní úsek lanovky z Pece na Růžovou horu zůstal v provozu.

Na severu Moravy a ve Slezsku hrozí vzestup řek

Na severu Moravy a ve Slezsku hrozí ve druhé polovině noci a v neděli vzestup řek na první, tedy nejnižší povodňový stupeň. Na menších tocích ale nelze vyloučit krátkodobé dosažení druhého stupně. Důvodem je nasycenost půdy vodou a očekávané noční srážky.

Varování před vzestupem hladin platí pro sever Moravy a Slezsko od půlnoci do nedělního odpoledne. Meteorologové očekávají, že v noci v regionu spadne 15 až 40 litrů vody na metr čtvereční. Ojediněle se mohou vyskytnout bouřky. "Situaci na tocích mohou komplikovat popadané stromy v důsledku silného větru, který během noci na neděli a nedělního rána bude zvolna slábnout," uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Před silným jihovýchodním až jižním větrem varovali meteorologové v pátek. V nárazech může foukat rychlostí až 90 kilometrů v hodině, místy mohou poryvy dosáhnout i 110 kilometrů v hodině.

Výstraha před velmi silným větrem platí od sobotního poledne do nedělního rána pro všechny moravské kraje, celou Vysočinu, Pardubický i Královéhradecký kraj a dále pro východní okresy v Jihočeském, Středočeském a Libereckém kraji. Vysoký stupeň nebezpečí hrozí hlavně v Jizerských horách, Krkonoších, Jesenících a na Českomoravské vrchovině.

Lidé by podle meteorologů neměli sílu větru podceňovat. "Jsou očekávána poškození stromů a lesních porostů, škody na majetku a některých budovách," uvádí ČHMÚ.