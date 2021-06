Meteorologové varují před bouřkami, přijít může i přívalový déšť, vítr a krupobití

Meteorologové varovali před bouřkami, které mohou být v úterý v Čechách i velmi silné. Přívalový déšť, nárazový vítr i krupobití mohou způsobit problémy v dopravě a energetice, škody na majetku a rozvodnění menších řek. První bouřky se objevily už v noci na západě Čech, další mohou během pondělí dorazit do zbytku země. Bouřkové období bude pokračovat zřejmě až do pátku.

Nejsilnější a nejvíc nebezpečné budou bouřky, které zasáhnou západní polovinu Česka v noci na úterý. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro všechny české kraje a Vysočinu od úterní půlnoci do 10:00, vyplývá z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek s přívalovými srážkami kolem 50 milimetrů, nárazy větru zhruba 80 kilometrů v hodině a kroupami. Tyto intenzivní srážky mohou lokálně zvednout hladiny zejména menších vodních toků," upozornili meteorologové. Nárazy větru mohou lámat větve či vyvracet stromy, nebezpečné mohou být také kroupy a blesky.

Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice i problémy v dopravě. Lidé by měli zabezpečit okna, dveře, skleníky či volně položené předměty, neměli by vstupovat ani vjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce by motoristé měli snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

O něco slabší bouřky se čekají v pondělí odpoledne v celé zemi a v úterý na Moravě a ve Slezsku. Ještě během dneška mohou teploty s výjimkou západních Čech vystoupit nad 31 stupňů Celsia. Do půlnoci platí v Česku varování před vznikem a šířením požárů, podle meteorologů se bude pozvolna ochlazovat, což společně s deštěm sníží požární riziko.

Během úterý budou bouřky přechodně slábnout, ale znovu se mohou objevit i v dalších dnech tohoto týdne.