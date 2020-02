Volby by vyhrálo hnutí ANO, Klausova Trikolóra spadla pod tři procenta

Do dolní komory parlamentu by se v lednu podle agentury Kantar CZ dostalo všech devět nynějších sněmovních stran. Volební model v neděli zveřejnila Česká televize v pořadu Otázky Václava Moravce.

Od minulého průzkumu v loňském listopadu posílilo vedoucí ANO a zejména Piráti, kteří se vrátili na druhou příčku před ODS. Mírně si polepšily i SPD a KSČM, těsně nad pětiprocentní hranicí byly TOP 09, ČSSD, KDU-ČSL a STAN.

Hnutí Trikolora, které by v listopadu podle agentury překonalo pětiprocentní hranici pro vstup do dolní komory parlamentu, v lednu získalo jen 2,5 procenta hlasů.

Přinášíme výsledky aktuálního Volebního modelu ČT od agentury Kantar CZ. Právě teď @OtazkyVM . pic.twitter.com/IK3SyhX2fT — OtázkyVáclavaMoravce (@OtazkyVM) February 9, 2020

ANO by v minulém měsíci podle Kantar CZ volilo 30 procent lidí, což je v porovnání s listopadem nárůst o 1,5 procentního bodu. Piráti, kteří si do čela v lednu znovu zvolili Ivana Bartoše, si polepšili o tři procentní body na 16,5 procenta. ODS, která si ve vedení v lednu ponechala Petra Fialu, klesla o dva procentní body na 12,5 procenta.

SPD by volilo 7,5 procenta lidí (nárůst o jeden procentní bod), KSČM 6,5 procenta (nárůst o 1,5 procentního bodu) a TOP 09 by získala 5,5 procenta, stejně jako v listopadu. Pětiprocentního zisku by shodně dosáhli sociální demokraté (pokles o jeden procentní bod), lidovci (nárůst o půl procentního bodu) a Starostové (pokles o 1,5 procentního bodu).