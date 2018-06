Zlevnění se nekoná. Vedení Prahy odmítlo snížení ceny MHD pro studenty na 365 korun ročně

Radní odmítli návrh zlevnit studentům jízdné po Praze. Cena tak zůstane 1200 korun za pět měsíců. Nově ovšem bude možné si platbu rozložit na splátky.

Praha - Pražští radní dnes odmítli navrženou slevu jízdného MHD pro studenty od 15 do 26 let na 365 korun ročně. Ti tak nadále budou platit 1200 korun za pět měsíců. Radní dnes naopak souhlasili s možností koupit si běžný roční kupon na splátky.

Kupon se bude moci splácet ve 12, nebo čtyřech splátkách. Novinářům to dnes řekli zástupci vedení města. Pro nákup kuponů na splátky musí dopravní podnik (DPP) upravit například některé vnitřní postupy.

Proti slevě pro studenty hlasovalo pět zástupců ANO a radní Jan Wolf z KDU-ČSL, která je spolu se SZ a STAN součástí Trojkoalice. "Já jsem hlasoval proti, nechci dál zadlužovat město. Když jsme se ptali ředitelky magistrátního odboru rozpočtu, znamenalo by to zásah do rozpočtu Prahy," řekl Wolf. Výpadek na vybraném jízdném by podle dřívějších informací mohl být až 300 milionů.

Náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD), který návrh slevy radním předložil, tak chce učinit znovu. "Chtěli jsme motivovat studenty, aby se naučili využívat MHD a nejezdili načerno. Za 365 korun ročně by řada mladých lidí preferovala metro před autem. Škoda, ale nepolevím a budu to chtít prosadit znovu," uvedl.

Nákup ročního kuponu bude možné rozdělit do 12, nebo čtyř splátek. Pokud si jej tak někdo pořídí, znamená to, že například za měsíční jízdenku už by neplatil 550 korun, ale méně.

Aby mohl DPP takovou službu nabízet, bude muset vyřešit řadu problémů. Například zajistit si možnost ověřit bonitu cestujícího, neboť kupon na splátky by se podle zákona stal spotřebitelským úvěrem, nebo změnit systém správy pohledávek.

Vlastníkem DPP je hlavní město, které jeho provoz dotuje ze svého rozpočtu. V rozpočtu města byla pro letošní rok schválena takzvaná kompenzace pro podnik zhruba 13,7 miliardy korun. Na jízdném vybere DPP okolo čtyř miliard ročně.