Slavné dílo si na zeď nedáte, on-line ale bude jen vaše. Fenomén NFT hýbe internetem

Digitální umělecké dílo, krátké video z klíčového zápasu NBA nebo třeba obrázek herní postavičky si v současnosti na internetu dohledá kdokoli. Koupě takzvaného NFT, tedy nezastupitelného tokenu, ale právě z vás udělá jediného vlastníka tohoto díla. Trh s digitálními soubory je sice mladý, roste ale rychle - některé takové kousky už mají hodnotu milionů. Má tato netradiční investice budoucnost?

Dílo Everydays – The First 5000 Days od umělce Beepla | Foto: Christie's

O NFT neboli "nifties" se mluví stále více. Kupující určitého díla získá certifikát o vlastnictví, který chrání hodnotu investice. A ačkoliv je na internetu možné stáhnout kopii takového souboru, majitel je díky zápisu v blockchainu (internetové databázi) nezpochybnitelný. NFT lze vytvořit nejen z obrázků, ale i z videí, hudby, počítačových her nebo sběratelských předmětů.

Tyto prodeje na speciálních internetových tržištích přitom nabývají na objemu. Podle studie společnosti L’Atelier BNP Paribas dosáhl loni objem transakcí na tomto trhu 250 milionů dolarů, přičemž v roce 2019 to bylo jen 63 milionů dolarů.

A letos bude číslo ještě vyšší. Nejenom proto, že lidé začali kvůli lockdownu trávit více času v on-line prostředí a zde se zajímat o nové věci. Důvodem je i vstup významných značek na tento trh. Jako NFT se například prodávají "kartičky" sportovců, které mají oficiální licenci od největších evropských fotbalových klubů nebo od americké NBA. Majitelé nejdražších sportovních NFT přitom k nákupu získají někdy i výhody v podobě možnosti chatovat s oblíbeným hráčem nebo VIP místa na stadionu.

Také slavná aukční síň Christie’s nabídla letos v zimě NFT koláž umělce Mika Winkelmanna známého jako Beeple s názvem Everydays - The First 5000 Days. Cena startovala na 100 dolarech, nakonec se ale vyšplhala na neuvěřitelných 69 milionů dolarů (zhruba 1,5 miliardy korun). Možná i díky tomuto úspěchu nabízí síň další NFT díla.

Právě v oblasti umění se o NFT hodně mluví. Novinku zkoušejí některé známé galerie. Florentská galerie Uffizi z některých děl ve svých sbírkách vytvořila digitální NFT obrazy a nabídla je investorům. Prvním takovým dílem bylo Michelangelovo Tondo Doni, jehož NFT verzi prodala za 140 tisíc dolarů.

Nepověsíte si tedy slavný kus doma na stěnu, ale v počítači nebo na mobilu bude jen váš. Ze získaných peněz chce galerie pokrýt ztráty z lockdownu.

Češi se přidávají

V Česku se chystá NFT nabídnout DSC Gallery. Momentálně si kupuje virtuální prostor, ve kterém postaví virtuální galerii a v ní si budou moci lidé jako virtuální návštěvníci kupovat díla v podobě NFT.

Svá díla ve formě digitálních souborů začínají nabízet i umělci jako grafik a satirik Tomáš Břínek známý jako TMBK nebo Joe Muczka Jr. Umělci navíc mohou svá NFT "naprogramovat" tak, aby pokaždé, když bude dílo přeprodáno, část zisku putovala na jejich účet.

NFT se momentálně nakupují výhradně za kryptoměnu, nyní konkrétně za ethereum. "NFT je velmi moderní technologická novinka, která je pro nás zajímavá tím, že je založená na kryptu. Odvětví je velmi mladé, nicméně již nyní v některých případech přináší výnos kolem 10 až 20 i více procent ročně," říká ředitel českého obchodu s kryptoměnami Bit.plus Martin Stránský.

Podle Stránského lze na internetu tokenizovat téměř vše a vytvořit tak NFT, které si pak drží určitou hodnotu a lze s ním obchodovat.

O NFT se začalo poprvé více mluvit před čtyřmi lety v souvislosti s blockchainovou hrou CryptoKitties. V té si hráči mohou kupovat, proměňovat a prodávat virtuální kočičky. V současnosti některé stojí až tisíce dolarů.

Dalším projektem jsou CryptoPunks, což je 9999 unikátních obrázků, které se dříve prodávaly za desetiny etherea, letos stojí nejlevnější CryptoPunks více než půl milionu korun.

Bez studia se do obchodování nepouštějte

Ovšem nakupovat na speciálních digitálních tržištích NFT není jen tak. Nováček si nejprve musí vše nastudovat. "Zájemci si musí založit softwarovou peněženku na kryptoměny, v případě NFT na etherum, například v aplikaci Metamask. Pak si založí účet na některém decentralizovaném tržišti s kryptoaktivy. Největší a nejznámější je opensea.io," radí odborník na technologické novinky a youtuber Petr Mára.

Pak už se NFT nakupují podobně jako třeba na eBayi - tedy buď za cenu pevně stanovenou, nebo se draží formou on-line aukcí. U každého NFT vidí zájemce přehledně, kdo byl vlastníkem a kdy a za kolik ho prodal. "Vše je transparentní. Ale zatím je nákup NFT uživatelsky trochu nepřívětivý a studium je před nákupem určitě nutné," doplňuje Mára, který sám je vlastníkem několika herních a sportovních NFT.

"Některé jsem koupil, protože se mi líbily, jiné jsem pořídil vyloženě jako investici. Je třeba vybírat, na tržištích je hodně balastu," dodává Mára. Stejně jako může NFT nakupovat každý, každý může také vytvořit své NFT a pokusit se ho prodat.

Podle Máry je NFT něco jako internet kolem roku 1995. "NFT budou mít velký dopad, umožní přesouvat majetek do virtuálního světa. Nevím, jestli v budoucnu uspějí NFT, které teď známe, nebo budou mít jinou podobu, ale budoucnost to má," věří odborník.

S tím souhlasí i Martin Kysela, investiční analytik z portálu Trhy.cz. "Z NFT se stal fenomén dnešní doby a jeden z novodobých trendů v oblasti tokenizace obsahu. Celá oblast sama sebe zatím spíše hledá a velmi pravděpodobně chvilku potrvá, než v nějaké ustálené podobě vykrystalizuje. Už dnes je ale vidět, že může jít o zajímavou cestu, jak nabídnout originální přístup například k uměleckým dílům a zároveň přenést klasické umění do digitální sféry," říká Kysela.

Zatím ale investice do NFT příliš nedoporučuje. "Jsme spíše v situaci, kdy lze nifties chápat jako zajímavou technologickou oblast, která v budoucnu může, ale nemusí prorazit. Z pohledu vysoce rizikové spekulace však může být NFT možnou cestou, jak své portfolio okořenit a rozšířit zajímavým směrem, ovšem s reálným potenciálem absolutní ztráty. Tomu by měla odpovídat i výše alokovaného kapitálu," doplňuje Kysela.

V současné době jsou podle něj trendem spíše velice specifické druhy obsahu a celá oblast si hledá konkrétní podobu, do níž by se v budoucnu vyprofilovala. Možnou cestou dnes mohou být sportovní NFT, obdoba klasických sběratelských kartiček, populárních spíše za oceánem.

"Rostoucí zájem známých umělců a výtvarníků však může s budoucím směřováním tohoto fenoménu významně zacloumat a změnit jeho podobu," dodává Kysela. Stejně jako Petr Mára říká, že obchodování s NFT s ohledem na navázání na blockchain vyžaduje elementární porozumění oblasti kryptoměn.

Podle Michaela Kopty, člena vedení brokerské společnosti XTB, připomínají NFT v mnoha ohledech bublinu. "V době největšího zájmu o kryptoměny rostla cena i na první pohled nesmyslných NFT. Příkladem může být třeba vydražení prvního tweetu zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho za skoro tři miliony dolarů (cca 66 milionů korun). Na druhou stranu považuje řada odborníků NFT za revoluci v oblasti sběratelských a herních předmětů či jako způsob ověřování vlastnictví v budoucnosti například u vstupenek či luxusního zboží," říká Kopta.

Je přesvědčen, že NFT nejsou tedy jen předražené obrázky, ale jedná se o reálnou technologii, jejíž zavádění by pravděpodobně rostlo s případnou adopcí blockchainové technologie. Nezastupitelné tokeny totiž plně běží na blockchainu, a tak je uživatel kupuje přímo s využitím svých blockchainových peněženek.

"Na úspěchu blockchainu proto závisí úspěch NFT. Zájemcům o obchodování s tímto aktivem bych rozhodně doporučil opatrnost. Před nákupem by se nejprve měli pustit do studia jak NFT, tak technologie blockchainu obecně. Poté jsou nejlepší možností pro nákup za účelem spekulace nad růstem ceny aukční platformy, kterých je v současnosti již několik desítek. Nabízí se i získání NFT v různých blockchainových hrách a podobných aktivitách, což považuji za jeden z nejlepších způsobů, jak s touto technologií začít. Uživatele to totiž stojí pouze čas," dodává Kopta.

Super riziková investice

Jak říká Dominik Stroukal, ekonom platební instituce Roger a autor knihy o kryptoměnách, za NFT stojí relativně zajímavá myšlenka, která reálně funguje. Na druhou stranu drtivá většina NFT jsou podle něj nesmysly.

"Standardně si nekoupíte žádné skutečné dílo, které by bylo nějak decentralizovaně uloženo, ale pouze odkaz na web, na kterém dílo visí, ale může ho z něj někdo snadno smazat. I to se ve velkém děje. Když se dnes podíváte na některé známé aukce NFT, najdete odkazy, pod kterými už díla nejsou. Kupující se tak mohou chlubit tím, že kdysi utratili hodně peněz za něco, co někde bylo, ale už není. Nezamezí to kopírování a neřeší to žádný velký problém, který umění má, snad s výjimkou financí, které touto cestou některým autorům skutečně natekly," varuje Stroukal.

Problém NFT podle něj není na straně nabídky, tam je jasné, že spousta umělců chce snadno prodat svá díla a vydělat. Problém je na straně poptávky, která může snadno opadnout, až se ukáže, že to není jen cesta ke snadnému výdělku.

"Samotný fundament NFT je zatím mizerný. Jako investice jsou už samotné kryptoměny extrémně rizikové, NFT jsou riziko na druhou. Ale jak se říká v kryptokomunitě, proč to nevyzkoušet, když to jde. Nikdy nevíte, jestli z toho nakonec něco nebude," dodává Dominik Stroukal.

Podle Olívie Lacenové, hlavní analytičky TopForex, přitahují tokeny nejen sběratele, kteří jsou ochotni za tuto jedinečnou digitální stopu zaplatit obrovské sumy, ale i pozornost spekulantů - investorů.

"Vývoj na tomto trhu bude především v začátcích záviset zejména na poptávce, o kterou momentálně není nouze. V případě NFT si majitel nekupuje samotné dílo, ale doklad o vlastnictví tokenu, ke kterému se dílo váže. Dílo samotné přitom může být sdíleno na sociálních sítích třeba i milionkrát. Na druhé straně i reálná umělecká díla od slavných autorů tvoří jen plátno a barvy, zatímco hodnotu jim dává jejich originalita. Z tohoto pohledu bych těm odvážnějším, kteří se nebojí rizika, investici do NFT nevymlouvala," říká Lacenová.

Sama by v tuto chvíli do takové investice nešla kvůli vysokému riziku, které s sebou přináší. "Na druhou stranu, v budoucnosti, kdy bude tento 'druh umění' lépe etablovaný a budeme lépe znát jeho potenciál i skrytá rizika, se o takovou investici budu vážně zajímat," říká Lacenová.

Připomněla, že ani bitcoinu velká část populace nevěřila a dnes můžeme sledovat jeho postupnou implementaci do běžného platebního systému a snahu centrálních bank o vlastní digitální měny.