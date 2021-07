Evropská centrální banka chystá digitální euro. Jde o reakci na kryptoměny

Evropská centrální banka (ECB) dnes učinila první krok ke spuštění digitálního eura. Její plány souvisejí s globální snahou uspokojit rostoucí poptávku po elektronických platebních prostředcích, podle agentury Reuters se tak ale chce i vypořádat s boomem kryptoměn.

Digitální euro jako elektronický ekvivalent bankovek a mincí bude mít pravděpodobně podobu digitální peněženky, kterou budou moci občané eurozóny držet u ECB, nikoliv u komerčních bank.

Rada guvernérů ECB dnes dala zelenou prošetřovací fázi projektu, která by měla trvat dva roky a po které by mělo následovat tříleté zavádění do praxe.

Hlavním cílem této iniciativy je zabránit tomu, aby digitální platby kontroloval soukromý sektor, zejména pokud začne ubývat používání fyzické hotovosti, jako se to stalo ve Švédsku.

"Cílem naší práce je zajistit, aby občané a firmy měli i v digitálním věku přístup k té nejbezpečnější formě peněz, tedy k penězům centrální banky," uvedla prezidentka ECB Christine Lagardeová.

ECB nyní začne pracovat na podobě digitálního eura a věc probere se zúčastněnými stranami - od bank až po maloobchodní prodejce. Smlouvy o Evropské unii totiž s digitálním eurem nepočítaly, a tak se proces neobejde bez legislativních změn.

Centrální banka rovněž vymezí úlohu bank a finančně technologických společností, které patrně budou svým klientům z pověření ECB nabízet digitální peněženky. ECB už loni projekt testovala a nezjistila žádné zásadní technické překážky, co se týče hlavní účetní knihy, ochrany soukromí či použití digitální měny mimo internet.

Práce na digitálním euru nabraly tempo, když americká internetová společnost Facebook v roce 2019 představila plán na vytvoření vlastní měny.