Obchod s uměním se přizpůsobuje době. Prodej se stěhuje na web, přibývá on-line aukcí

Koronavirová pandemie urychlila to, k čemu se obchod s uměním blížil. K on-line prodejům. K aukcím uměleckých děl na internetu se uchýlily i renomované síně. Je to cesta, jak se v době uzavřených sálů a propadů tržeb dostat k zákazníkům.

František Kaván: Hájenka na Trhové Kamenici - olej na lepence z let 1925 až 1930 začal v aukci na ceně 20 tisíc korun, odhadní je až 50 tisíc korun. | Foto: Artslimit

Jan Pištěk: Vertigo 9. Dílo spadá do autorova cyklu Makrokosmos. Jde o kombinovanou techniku na plátně z roku 2012, vyvolávací cena 60 tisíc korun. | Foto: Artslimit

Otakar Kubín: Kytice šeříků. Zátiší se v tvorbě autora, který prožil většinu života ve francouzské Provence, objevuje často. Dílo z 50. let 20. století začíná na 60 000. | Foto: Artslimit

Propad trhu s uměním byl loni velký. Podle Indexu Art+, který sleduje trh s uměním, se loni dostal na úroveň roku 2016. Zatímco ale v roce 2016 sledovanými aukcemi prošlo 22 tisíc položek, loni to bylo o třetinu méně. Prodalo se tedy výrazně méně obrazů a starožitností ovšem ve vyšších cenových relacích.

Majitelé aukčních domů hledají cesty, jak se dostat v době pandemie blíž k zákazníkům, a míří tak především na internet. Vznikají i nové specializované weby. Loni na podzim připravil Matyáš Kodl aukční portál Artslimit se zaměřením na umění, který v sobě spojuje moderní technologie i pečlivou kurátorskou práci. V březnové aukci nabízí kolekci děl 19. a 20. století s přesahy do současné tvorby.

Zastoupeni jsou nejen autoři, jejichž jména rezonují i ve velkých aukcích, ale také řada méně známých umělců.

"V nabídce je kromě Luďka Marolda či Václava Radimského například velkolepé plátno Václava Jansy 'Topoly' nebo kolekce obrazů Františka Kavána, z nichž k nejtypičtějším patří 'Lávka v zimě'. Století 20. reprezentují díla Jiřího Karse, Otakara Kubína, ale především několik nádherných prací Aléna Diviše či Jiřího Trnky. Současné umění je uvedeno díly Jiřího Sopka nebo Jana Pištěka," říká šéf a tvůrce portálu Matyáš Kodl.

Aukce potrvá do 28. března, do kdy je také možné si díla prohlédnout i osobně v Galerie Kodl poté, co si zájemci domluví schůzku. Detailněji se s nabízenými položkami mohou seznámit také virtuálně.

Artslimit chce v budoucnu v aukcích nabízet převážně díla za nižší vyvolávací ceny, než je tomu u sálových aukcí. Při výběru se kurátoři soustřeďují na díla v hodnotě 10 000 Kč až jeden milion korun.

"Mnozí lidé jsou ochotni zaplatit za reprodukci podobnou částku, za kterou mohou koupit originál. Přitom se může jednat i o dobrou investici. Vždy každému radím, aby si raději pořídil jeden originál než několik strojových kopií. A především doporučuji řídit se při nákupu i tím, jestli se vám obraz líbí," říká Matyáš Kodl.

Připomněl, že on-line aukce umění nejsou v českém prostředí novinkou - obrazy, sochy, mince či jiné sběratelské předměty je možné nakupovat po internetu už několik let. Koronavirus přesun na internet jen významně urychlil a rozšířil nabídku.

Při on-line nákupech je ovšem důležité mít možnost ověřit pravost díla, získat o něm co nejvíce informací a mít i příležitost osobně si nabízené objekty prohlédnout, zvlášť když jde o dražší položky.

Průběh on-line aukce Artslimit je trochu odlišný od klasických sálových akcí. Od začátku aukce, která trvá většinou tři týdny, je možné zadat do systému výši limitu, do kterého chce zákazník danou položku dražit a dál se nemusí starat, protože systém bude dražit do limitu za něj.

"V druhé fázi, při uzavírání aukce 28. března, bude systém automaticky přihazovat do kupujícím určeného limitu podle vývoje příhozů ostatních dražitelů, a pokud ji vyčerpá, je možné se do aukce připojit a zvyšovat ji i ručně, jednotlivými příhozy. Je to jiná strategie než při živé aukci, protože on-line můžete průběžně dražit všechna díla v nabídce delší dobu a jste systémem průběžně informováni o stavu vašich limitů a příhozů," vysvětluje Kodl.

Výhodou on-line dražby je podle něj také anonymita, kterou řada kupujících preferuje.

Sběratelé stále upřednostňují osobní návštěvu

Přesun obchodu s uměním na internet je podle odborníků správným řešením, ale ne spásným. Výrazný nárůst on-line prodeje v loňském roce po celém světě nezabránil globálnímu propadu trhu s uměním o 22 procent. Ve své výroční zprávě to uvedla největší švýcarská banka UBS a organizátor uměleckých výstav Art Basel. Loni se na celém světě prodaly umělecké a starožitné předměty v objemu "jen" 50,1 miliardy dolarů (přes bilion korun).

Podle zprávy ale koronavirová krize chuť kupovat obrazy, skulptury a instalace neutlumila navždy. Dvě třetiny dotázaných uvedly, že jejich sběratelský zájem za pandemie dokonce vzrostl. Více než polovina dotázaných sběratelů plánuje další nákupy v tomto roce. Nicméně řada z nich stále upřednostňuje osobní návštěvu galerií.