Zaměstnanci jsou s dětmi doma, nahrazují je brigádníci. Jak správně čerpat ošetřovné?

Stovky tisíc zaměstnanců nemůžou do práce. Kvůli uzavření škol Bezpečnostní radou státu se musí postarat o své děti. Řada firem situaci řeší nabídkou home office, tedy práce z domova. U pozic, kde to není možné, mohou lidé čerpat takzvané ošetřovné nebo si vzít dovolenou, aby nepřišli o peníze. Ale co firmy bez zaměstnanců? Hledají brigádníky, zájem o ně stoupl o desítky procent.

Většina firem v Česku má kvůli šíření koronaviru připravený krizový scénář. Ten se nyní opět rozšířil. Spousta zaměstnanců totiž zůstává doma s dětmi poté, co se uzavřely školy. Související Domácí pekárny i herní konzole. Přípravu na krizi Češi dotahují nákupem spotřebičů A tak vedle zrušených služebních cest, zvýšené hygieny na pracovištích přibyly ještě nabídky práce z domova. "Nově umožníme všem zaměstnancům se školou povinnými dětmi pracovat z domova. V rámci pobočkové sítě bude probíhat směnný provoz, aby se mohli v obsluze klientů střídat zaměstnanci pečující o děti s těmi zaměstnanci, kteří děti nemají. Spořitelna má k dispozici spolehlivou a bezpečnou interní síť, která umožňuje bezproblémovou práci zaměstnanců z domova, aniž by došlo k narušení standardního fungování banky," uvedl tiskový mluvčí banky Filip Hrubý. Jenže jak upozorňuje hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková, práce z domova je možná jen někde. Pro většinu pozic je takzvaný home office nemyslitelný. "Některé firmy tak dovolí svým zaměstnancům vzít si děti do práce, operativně zřizují dětské koutky," říká Kubelková. Ošetřovné sníží příjem o tisíce Pokud zaměstnavatel nemůže nebo nechce nabídnout nějaké benefitní řešení, mají ze zákona rodiče právo čerpat takzvané ošetřovné, a to do 10 let věku dítěte. Jde o dávku nemocenskou pojištění na maximálně devět dní, za kterou ale náleží jen 60 procent denního vyměřovacího základu. Při hrubé mzdě 40 tisíc korun dostane rodič za devět dní něco málo přes šest tisíc korun. Nárok na ošetřovné z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem, který mu potvrdí škola. Ten pak odnese do práce. Zaměstnavatel ho předá okresní sociální správě. Dávku vyplácí sociálka, a to nejpozději do jednoho měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady. Související Koronavirus na mapě světa: Kde je nejvíc nemocných a jak se nákaza šíří? Infografika Právě proto, aby nepřišli o peníze, berou si někteří zaměstnanci raději dovolenou, protože ošetřování člena rodiny se jim nevyplatí. "Pokud jde o děti starší 10 let, tak rodiče nárok na ošetřovné ze zákona nemají. Zaměstnanec ale může zaměstnavatele požádat o vhodnou úpravu pracovní doby a zaměstnavatel mu v tom musí vyhovět, pokud tomu nebrání zvlášť závažné provozní důvody, které však musí zaměstnavatel specifikovat. Jde například o zkrácení pracovní doby, posunutí začátku pracovní doby," doplňuje Jan Brodský z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí. Nemáme lidi, potřebujeme brigádníky Pro zaměstnavatele je náhlý "úprk" zaměstnanců z provozu problém. Někteří se snaží prázdná místa nahrazovat dočasnými brigádníky. "Od vydání mimořádného opatření zvedáme jeden telefon za druhým a zadáváme další a další objednávky na brigádníky. Poptávka se zvedla za zhruba dvě hodiny o 15 procent. Část klientů, hlavně obchodní řetězce a sklady řeší, že jim někteří zaměstnanci nedorazí do práce z důvodu hlídání dětí. A ještě navíc očekávají, stejně jako v minulém týdnu, zvýšení poptávek po zboží," říká František Jareš z agentury Student. Doplňuje, že někteří klienti se již připravují i na možné navýšení hodinových sazeb brigádníků pro toto krizové období, aby podpořili plynulost provozů a maximální zajištění služeb pro své zákazníky. "Pro Prahu se můžeme nyní bavit o průměru cca 140 Kč za hodinu práce. Nárůst může být až 20 procent, ale záleží na situaci, jak se k tomu postaví vláda a jaké další kroky podniknou," dodává Jareš. S tím souhlasí i Tomáš Surka z personální společnosti Quanta. "Vzhledem k nízké nezaměstnanosti se dá očekávat, že se budou muset agentury práce předbíhat v nabídkách pro brigádníky, aby šli narychlo do práce," říká Surka. Související Stát nabídne podnikatelům poškozeným koronavirem bezúročné půjčky. Zneužití se nebojí Podle Jiřího Halbrštáta z ManpowerGroup zatím většina firem analyzuje dopad mimořádných opatření na svůj byznys. "V administrativních provozech je většina zaměstnanců připravena na home office. Ve výrobních společnostech očekáváme zvýšenou poptávku po zajištění náhrady za chybějící kapacity," řekl Halbrštát. Vláda v pondělí schválila, že od dubna podnikatelé mohou získat bezúročné půjčky kvůli potížím způsobeným novým typem koronaviru. Vyčlenila prozatím 600 milionů korun. Podnikatelé budou přitom muset prokázat, že je situace kolem koronaviru přímo ovlivnila.