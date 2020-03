Akce jenom pro 99 lidí, jinde kina a divadla ruší vše. Likvidace, kritizuje Hrušínský

V Česku se od úterního večera ruší veškeré sportovní a kulturní akce nad 100 lidí. Rozhodla o tom bezpečnostní rada státu v souvislosti s epidemií koronaviru, nařízení platí na neurčito. Zákaz postihne řadu událostí, například filmový festival Febiofest, který se celý zruší. Některá kina, kluby či divadla omezí počet návštěvníků na 99, většina však podle souhrnu Aktuálně.cz ruší akce kompletně.

Například síť multikin Cinestar okamžitě ruší veškeré veřejné projekce ve svých 13 pobočkách v celé zemi.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy z Czech Fund česká kina přijdou kvůli zákazu hromadných akcí o 100 milionů měsíčně, celá ekonomika bude počítat ztráty v miliardách. V ohrožení je třeba koncert Avril Lavigne, akcie pořadatele prudce padají.

"Loni přitom průměrná cena vstupenky do kina činila 143 korun. Z toho plyne, že průměrná měsíční ztráta kin, která by vznikla jejich úplným zavřením, konkrétně tedy neúčastí veškerých diváků, by se pohybovala kolem 200 milionů korun," uvedl Kovanda.

Některá kina však na zákaz reagují tak, že budou prodávat vstupenky do počtu 99 návštěvníků tak, aby se "vešla" do vládního limitu. "Ztráta kin tak nebude dosahovat 200 milionů korun, ale zhruba "jen" 100 milionů měsíčně, ovšem v závislosti na další intenzitě šíření nákazy. Může to být i více. Celá ekonomika - její segment pořádaní hromadných akcí - pak bude počítat ztráty v miliardách," domnívá se ekonom.

Například kino Lucerna v Brně neplánuje zavírat, pouze snižuje kapacitu. "S ohledem na nařízení vlády ČR byla kapacita kina snížena na 99 míst. Kino promítá a žádná představení se neruší," stojí na webových stránkách kina.

Také menší kina v Praze - Světozor, BioOko a Aero - budou dál fungovat. Kapacitu lístků, které teprve půjdou do prodeje, omezí na sto. Na filmy, na které už jsou lístky v prodeji, vpustí maximálně sto diváků, ostatním vrátí peníze.

Stejně tak zareagoval například pražský hudební klub Vagón.

Tvrdě zákaz dopadne na tradiční festivaly. Sedmadvacátý ročník Febiofestu měl začít příští čtvrtek. "Festival rušíme. Proti nařízení těžko můžeme jít," uvedla mluvčí druhého největšího festivalu v Česku Gabriela Vágnera. Řešení nevidí ani v tom, že by pořadatelé omezili kapacitu kinosálů na sto lidí a více lidí by dovnitř zkrátka nepustili. Událost se odsune na zatím neurčený termín.

Filmový festival Jeden svět, který se koná od minulého čtvrtka v Praze, bude dál promítat v kinech s menší kapacitou, jako je Evald, malý sál kina Světozor a kina Atlas.

Kvůli nařízení také neproběhne koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Rudolfinu, na kterém měla zahrát kanadská houslistka Leila Josefowiczová. Jestli organizátoři vrátí lidem peníze za propadlé vstupenky, je podle brand manažerky orchestru Jany Patzelové zatím v řešení. Koncert měl začít v 19:30, vládní nařízení vstupuje v platnost jen hodinu a půl předtím.

Také divadla a kina po celém Česku pak řeší, jak naložit s chystanými představeními a promítáními. Národní divadlo podle mluvčího Tomáše Sťanka zatím jasné stanovisko k situaci nemá a teprve řeší, jak se k zákazu postaví.

Například Divadlo Na Jezerce na Praze 4 už diváky informovalo, že představení neproběhnou, pro zrušený program ale bude hledat náhradní termíny. "Nevíme do kdy, protože to nikdo neurčil. Nevíme proč, protože v ČR onemocnělo cca 38 lidí s příznaky lehké chřipky. V každém případě vstupenky na dnešní a případně i další naše představení zůstávají v platnosti a divadlo bude hledat náhradní termíny, o kterých budete včas informováni," uvedlo v prohlášení divadlo, jemuž šéfuje velký kritik premiéra Andreje Babiše Jan Hrušínský.

"Děkujeme za pochopení vážné situace, která díky tomuto rozhodnutí pro nás a pro tisíce dalších firem v Česku nastala. Prosíme naše diváky i příznivce divadla: Nepodlehněte panice a zachovejte nám přízeň," stojí dále v prohlášení divadla.

O zrušení představení až do odvolání informovalo už také Divadlo na Vinohradech, Dejvické divadlo nebo Městská divadla pražská, pod které spadá ABC, divadlo komedie a Rokoko. Činoherní klub ruší představení převyšující sto osob. Zakoupené vstupenky mohou diváci vrátit do konce června v místě zakoupení.

"Vstupenky na zrušená představení bude možné vyměnit na náhradní představení po obnovení provozu, nebo vrátit podle instrukcí, které vyjdou z nařízení hlavního města Prahy jako zřizovatele divadla. Vstupenky si, prosím, uschovejte. O dalším postupu vás budeme informovat," stojí na facebookových stránkách známého divadla. Také Dejvické divadlo na Praze 6 bude o způsobu náhrady (například vracení vstupného nebo náhradní představení) návštěvníky teprve informovat.

Uzavřené památky

Zákaz se dotkl také Národního památkového ústavu, který do odvolání uzavřel památkové objekty s celoročním provozem a odkládá zahájení hlavní návštěvnické sezony na dobu neurčitou. Vzhledem k vysoké návštěvnosti, vysokému počtu zahraničních návštěvníků a vystupujících hostů ze zahraničí zůstane na dva týdny uzavřené i Centrum současného umění DOX v pražských Holešovicích.

Taktéž například spolek Velkobílovických vinařů, který 4. dubna pořádá 15. ročník Ze sklepa do sklepa, na základě zákazu ministerstva přerušil s okamžitou platností předprodej vstupenek na tuto akci.

"My, členové spolku Velkobílovičtí vinaři přesto věříme, že toto opatření je pouze dočasné. Průběžně pokračujeme v přípravách akce Ze sklepa do sklepa i s vědomím toho, že akce může být nařízením státních orgánů a na základě vnějších okolností zrušena. Předpokládáme však, že toto opatření může a bude trvat nejdéle tři týdny," dodal předseda spolku František Zapletal.

Vláda zatím zákaz vyhlásila na neurčito, otazník tak visí také nad akcemi, které se mají konat třeba v květnu. Například mluvčí festivalu Svět knih Jana Chalupová doufá, že se situace do té doby uklidní. "Věříme, že do té doby bude všechno v pořádku a národ koronavirus porazí, takže festival připravujeme dál," sdělila Chalupová, knižní a literární veletrh má začít 9. května na pražském Výstavišti.

Také pořadatelé mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, které se každoročně koná od 12. května do 4. června, zatím pokračují v přípravách. "Festival za dva měsíce. Myslím si, že málokdo dokáže odhadnout co bude za týden," uvedl mluvčí festivalu Pavel Trojan.

