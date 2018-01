In Kartu Českých drah si už můžete nahrát do mobilu. Je rychlejší a stačí pro ni selfie

před 7 hodinami

Cestující Českých drah si mohou nově pořídit virtuální verzi zákaznické In Karty. Tu si jednoduše stáhnou do svého chytrého telefonu. Virtuální verze karty nevyžaduje klasickou pasovou fotografii, cestujícím postačí selfie. Mobilní In Karta obsahuje unikátní technologické zabezpečení - takzvaný rotující QR kód.

Praha - České dráhy spouštějí virtuální In Kartu. Cestující si tak nově mohou zákaznickou kartu nahrát přímo do svého mobilního telefonu či tabletu prostřednictvím nejnovější verze aplikace Můj vlak - ta je dostupná zdarma pro mobily s operačním systémem Android a iOS. Mobilní verze In Karty bude mít neomezenou platnost a její vyřízení trvá jen několik minut. Právě čas vyhotovení nové In Karty byl největší nevýhodou staré verze, jelikož její pořízení mohlo trvat i tři týdny. S novou technologií už cestující nepotřebují nikam chodit a vše by měli zvládnout zařídit během pár minut na displeji svého smartphonu. "Čipovou In Kartu dnes využívá asi 750 tisíc zákazníků Českých drah. Její přesun do virtuálního světa je další významný technologický posun v odbavení," říká Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah pro osobní přepravu . "Předpokládám, že tuto novinku vyzkouší jako první mladí lidé, pro které je pohyb ve virtuálním světě samozřejmostí. Celý systém bude dál rozvíjet a spravovat dceřiná společnost ČD - Informační systémy," dodává Štěpán. Během prvního dne si virtuální In Kartu pořídilo zhruba tisíc cestujících. K nové In Kartě cestující nepotřebují klasické pasové foto. Postačí jednoduše mobilní selfie. Pro nové držitele virtuální In Karty je po vyplnění několika údajů a potvrzení věku potřeba ještě In Kartu autorizovat u průvodčího. Autorizace probíhá pomocí QR kódu, který se zobrazí v aplikaci, a předložením osobního dokladu pro kontrolu údajů. Pokud je v aplikaci nahraná nevyhovující fotka nebo nesouhlasí v aplikaci uvedené osobní údaje, cestující není autorizován a je vyzván k nápravě. Po správné úpravě je virtuální In Karta autorizovaná při další cestě vlakem. Bezplatné vlaky pro důchodce a studenty? Hrozí chaos, přeplněné vozy i návrat "socky" číst článek Stávajícím držitelům čipových karet pak stačí převést její obraz do svého mobilu. Všechny údaje se automaticky přepíší do telefonu a není již třeba žádné autorizace. Virtuální In Karta obsahuje takzvaný rotující QR kód, který se na displeji neustále mění. Jedná se o evropský unikát, který zaručuje vyšší zabezpečení. "QR kód má v sobě zašifrovanou fotografii, osobní údaje o uživateli, seznam slevových aplikací a také čerstvě zakoupených jízdenek. To umožňuje vlakovému personálu provést kontrolu off-line a zároveň jej nelze kopírovat, čímž se výrazně zvyšuje ochrana proti zneužití," říká Miloslav Kopecký, předseda představenstva divize České dráhy - Informační systémy.

autor: Dominik Hlaváček | před 7 hodinami

