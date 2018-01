Bezplatné vlaky pro důchodce a studenty? Hrozí chaos, přeplněné vozy i návrat "socky"

před 4 hodinami

Zkušenost s cestováním zdarma pro seniory a studenty mají od roku 2014 na sousedním Slovensku. Počet cestujících zde během tří let vzrostl o více než polovinu. Větší vytíženost vlaků se dá čekat i v Česku, kde už třeba v okolí Prahy nestačí kvůli rostoucímu zájmu ani současná kapacita.

Praha - Plán vlády Andreje Babiše (ANO), aby důchodci a studenti mohli jezdit vlakem zdarma, by zřejmě vedl k výraznému nárůstu cestujících a mohl by na železnici způsobit zmatky.

"Je to laciné politické gesto, jak ukázat, že vláda něco pro veřejnou dopravu dělá," říká Miroslav Vyka, prezident Svazu cestujících ve veřejné dopravě. Toho zaráží zejména fakt, že vláda s návrhem přichází v době, kdy počet cestujících na železnici už osmým rokem trvale roste.

Vyka očekává, že by došlo k přetížení vlaků nejen v okolí Prahy, ale také u dálkových tras z hlavního města směrem na Moravu či do Českých Budějovic.

S výrazným nárůstem cestujících se potýkali také na Slovensku, kde bezplatnou železnici zavedl v roce 2014 premiér Robert Fico. "Byl okolo toho zpočátku velký chaos," vzpomíná Vladimír Šnídl, reportér Denníku N, který tehdy zavádění této novinky sledoval.

Do roka vzrostla obsazenost slovenských vlaků o pětinu. Na to ale státní dopravce Železničná spoločnosť Slovensko nebyl připraven a dokonce si od Českých drah musel vypůjčit 40 vagonů a několik lokomotiv.

"Rychlíky začaly jezdit s 13 vagony, což je maximum, na které jsou stavěna nástupiště," říká Šnídl. Některá nádraží je však měla kratší, a personál vlaku proto musel cestující upozorňovat, že tam z posledních vagonů nevystoupí.

Do loňského roku narostl počet cestujících na Slovensku dokonce o více než polovinu oproti původnímu stavu, což je na 70 milionů lidí ročně. Částečně i díky zavádění nových spojů.

Šnídl si však myslí, že České dráhy jsou na situaci připraveny lépe. Podle ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO) je navíc ve hře možnost, že by železnice nebyla pro seniory a studenty zcela zdarma. "Předpokládáme, že bude nějaký seniorpas nebo průkaz pro studenty, který by byl zpoplatněný a na základě kterého by mohli jezdit důchodci nad 65 let a studenti do 26 let bezplatně," uvedl Ťok zatím bez bližších podrobností.

Na další rozdíl upozorňuje mluvčí soukromého dopravce RegioJet Aleš Ondrůj. Fico na Slovensku nabídl jízdné zdarma pouze v státem dotovaných vlacích. "Tím diskriminoval zákazníky ostatních dopravců a úplně pokřivil trh. Rozdělil je na chudé, kteří jezdí namačkaní v dotovaných rychlících zdarma, a na bohaté, kteří si musí kupovat jízdenky u jiných dopravců," tvrdí Ondrůj. RegioJet kvůli tomu opustil linku mezi Bratislavou a Košicemi. V Česku by se však jízdné zdarma mělo týkat všech vlaků.

Ondrůj snahu vlády zpřístupnit dopravu studentům a seniorům vítá, před jízdným zdarma by však dal přednost zvýšení současné slevy. "Pokud je cokoliv nabízeno zdarma, nese to s sebou riziko nadužívání služby," myslí si Ondrůj.

Na Slovensku podle něj takto jezdili i lidé, kteří by jinak cestovat vůbec nepotřebovali, což dopravcům zvýšilo náklady. "Vlaky musely posilovat spoje a zaměstnávat více lidí, třeba na úklid," dodává.

Proti bezplatnému cestování je také Vyka. "Výše jízdného by měla odpovídat kvalitě nabízené služby. Stanovení jízdného zdarma může z železniční dopravy - podobně jako na Slovensku - udělat 'socku'," varuje Vyka.

Se skokovým nárůstem cestujících počítají i České dráhy. "Dopady předpokládáme zejména v dálkové a v příměstské dopravě, která je tradičně vysoce vytížená a možnosti jejího posílení jsou limitované," uvádí Radek Joklík, vedoucí tiskového oddělení státního dopravce. Jako příklad uvádí Prahu, kde se již nyní nedaří zvýšit kapacitu pro posílení příměstské dopravy.

Zavedení bezplatného jízdného pro seniory a studenty do 26 let by se v Česku pravděpodobně muselo týkat všech obyvatel Evropské unie ve zmíněných kategoriích. Stejně je tomu i na Slovensku. Jinak by se to dalo považovat za diskriminaci a Česko by riskovalo žalobu kvůli porušení unijního práva.

Ministerstvo dopravy zatím ani orientačně neví, jak výrazně by vládní návrh zatížil státní a krajské rozpočty. Pokud by v Česku narostl během tří let počet cestujících zhruba o sto milionů ročně, z veřejných rozpočtů by jen na kompenzaci ušlého jízdného bylo potřeba odhadem asi 5,7 miliardy korun ročně.

