Speciální příplatek za platbu kartou končí. Obchodníci už vymýšlejí, jak ho obejít

před 5 hodinami

Od 13. ledna je zakázán příplatek za platbu kartou. Snižuje se také limit pro spoluúčast při zneužití karty, současně se mění pravidla pro blokování částek.

Praha - Až dosud mohli obchodníci naúčtovat lidem přirážku za platbu kartou. Většina tím své zákazníky neobtěžuje a poplatek, který obchodníci za každou transakci sami platí, promítá do ceny zboží. Možnost naúčtovat tento náklad k ceně však využívají některé menší prodejny, restaurace či e-shopy. Počínaje sobotou 13. ledna to má skončit.

Zákaz zdůvodňovaný snahou o větší rozšíření bezhotovostních plateb - a také předchozím zlevněním plateb kartami, o které se postarala regulace ze strany Evropské unie - se vztahuje na běžné karty typu MasterCard a Visa. Vychází z unijní směrnice a v Česku ho obsahuje nový zákon o platebním styku, který začne být účinný právě od soboty. Zákaz se nevztahuje na firemní karty.

Speciální přirážky si obchodníci k ceně mohli připočítávat bez kolize se zákonem od roku 2010, pokud na to zákazníka předem upozornili. Obvykle se tento poplatek pohyboval od 1,5 do tří procent z ceny zboží nebo služby, někteří ho v poslední době snížili. Například cestovní kancelář Fischer stále drží přirážku k ceně zájezdu ve výši 0,5 procenta.

"Nové legislativě pochopitelně vyhovíme a stávající poplatek vybírat přestaneme. Je však potřeba říci, že za jednu cestovní smlouvu ve výši 50 tisíc korun zaplatí cestovní kancelář na poplatcích zhruba 250 korun při platbě kartou oproti 10 korunám za převod z účtu na účet. V nízkomaržovém odvětví cestovního ruchu je to výrazný rozdíl. V nejbližší době proto zvážíme, jestli nezachováme zhruba poloviční poplatek za způsob placení, který ale bude v souladu s novou legislativou," říká Aleš Vítek, finanční ředitel Fischer Group v souvislosti s loňskými tržbami na úrovni pěti miliard korun. Zákon nicméně jasně říká, že příplatky u běžných karet už lidem účtovat nelze.

Že se obchodníci budou snažit novou regulaci obejít různými způsoby, aby nahradili tento výpadek příjmů, je vidět například ve Velké Británii. Internetová firma na rozvoz jídla Just in zavedla den před zrušením tohoto poplatku jiný - za všechny způsoby placení požaduje 50 pencí (asi 15 korun). V minulosti už některé nízkonákladové aerolinky zavedly poplatek za rezervaci letenky. Víc se také mohou rozšířit slevy za platby v hotovosti, které nový zákon umožňuje.

Co se ještě mění od 13. ledna Při odcizení, ztrátě nebo jiném zneužití platební karty ponese klient ztrátu maximálně do výše 50 eur, tedy asi 1300 korun, zatímco dosud byla tato hranice trojnásobná. Při rezervaci ubytování, půjčení auta nebo využití samoobslužné čerpací stanice musí obchodník nově oznámit přesnou částku, kterou chce na platební kartě zablokovat, a klient ji bude muset potvrdit. Blokace peněz pak musí být zrušena, jakmile bude bance známa přesná výše útraty. Banky také musí umožnit, aby do účtů jejich klientů mohla nahlížet také "třetí strana". Ta by pak - se souhlasem majitele účtu - za něj mohla třeba i zadávat platby. Revoluční změna probíhá v celé Evropské unii. Lidé také získají možnost sledovat a ovládat více svých účtů v různých bankách z jednoho místa. Rozhraní jim mohou nabídnout jak samotné banky, tak i nezávislí poskytovatelé, pokud splní podmínky a získají oprávnění od České národní banky.

Porušení zákazu by mohlo přijít obchodníky draho. "Jedná se o bezdůvodné obohacení na úkor spotřebitele. V takovém případě se to dá i považovat za nekalou obchodní praktiku. Podle zákona o ochraně spotřebitele je za to obecně pokuta až do pěti milionů korun," říká Jakub Vintrlík z tiskového oddělení Ministerstva financí.

Postih ale může být komplikovaný. Česká obchodní inspekce upozornila, že podle zákona o ochraně spotřebitele jsou přirážky ve výši přímých nákladů obchodníků v pořádku. Ministerstvo naopak míní, že za nekalou praktiku lze příplatek považovat v situaci, kdy ovlivní rozhodování zákazníka, zda si něco koupí, nebo ne. A to je dost často. Zákazník má podle něj také právo vymáhat poplatek zpět i v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

ČSOB, která v Česku zajišťuje nejvíce platebních terminálů, už obchodníkům zákaz přirážek za platby kartou dává do nových smluv. "Když v tom stávající obchodníci budou pokračovat, může to vést až k ukončení smlouvy," potvrzuje mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Zákon přináší také nové příležitosti pro technologické firmy a výhodnější platební služby pro klienty. Po získání licence od ČNB jim banky pak musí - když k tomu klient dá souhlas - umožnit přístup k finančním datům a historii.