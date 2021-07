Příspěvky na děti se zvýšily a dostane je víc rodičů. Zjistěte, zda na ně dosáhnete

Přídavek na dítě se po třinácti letech zvýšil, a to o 26 procent. Navíc nyní může o sociální dávku žádat mnohem víc rodičů. Umožnila to novela o státní sociální podpoře, která konečně prošla schvalovacím kolečkem. Kdo tedy na peníze od státu dosáhne?

Přídavek se od července zvyšuje o 130 až 180 korun na jedno dítě podle věku. Pokud rodiče pracují, bude příspěvek vyšší ještě o 500 korun, jde o motivační příspěvek za zaměstnání. Nově na peníze od státu dosáhne přibližně půl milionu dětí, což je zhruba dvojnásobek než doposud.

"Rodiče mohou žádat o vyšší příspěvek již nyní. Podají-li rodiče žádost o přídavek na dítě od 1. července 2021, bude přiznán nárok ve zvýšené výměře od července. Poprvé bude vyplacen v srpnu," uvedla Jaroslava Slabá z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí.

Na dávku nyní dosáhnou rodiny s příjmem do 3,4násobku životního minima. Dosud to byl 2,7násobek minima. Na naší kalkulačce zjistíte, zda na dávku dosáhnete.

Výše přídavku na dítě za kalendářní měsíc:

Věk nezaopatřeného dítěte Základní výměra přídavku na dítě původní / od 1. července 2021 Zvýšená výměra přídavku na dítě původní / od 1. července 2021 0-6 let 500 / 630 800 / 1130 6-15 let 610 / 770 910 / 1270 15-26 let 700 / 880 1000 / 1380

Doposud dávku mohl získat například samotný rodič s dítětem do šesti let s příjmem pod 14 900 korun. Nově na ni dosáhne i rodič s měsíčními čistými příjmy do zhruba 18 800 korun. Rodiče se dvěma školáky do 15 let na dávku dosáhnou při příjmu domácnosti do 39 400 korun.

Životní minimum pro jednotlivce 3860 pro první osobu v domácnosti 3550 pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem 3200 pro nezaopatřené dítě do 6 let 1970 pro nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let 2420 pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let 2770

Kde a jak žádat

Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku nezaopatřeného dítěte a ve dvou výměrách podle druhu příjmů doložených rodinou. Pokud jeden z rodičů má v každém kalendářním měsíci rozhodného období příjem

ze závislé činnosti alespoň ve výši částky životního minima jednotlivce

ze samostatné činnosti

z dávek nemocenského pojištění

z dávek důchodového pojištění

z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci

z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku

z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství,

bude přídavek o 500 korun vyšší. O přídavek na dítě je třeba požádat na úřadu práce a pak následně každé čtvrtletí dokládat příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Pokud jsou rodiče nezletilého nezaopatřeného dítěte rozvedeni, posuzuje se dítě s rodičem, se kterým společně žije. Bylo-li rodičům po rozvodu svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče, posuzuje se příjem rodiče určeného na základě dohody obou rodičů.

V případě, že má rodič datovou schránku, posílá vyplněné formuláře přes ni, pokud ji nemá, vyplňuje papírový formulář a předává ho na příslušné pracoviště úřadu práce. Novela o státní sociální podpoře počítá s tím, že dávky bude vyřizovat úřad práce v místě skutečného bydliště, ne podle trvalého bydliště, jako platilo do června.

Také výdělek ze studentské praxe či brigády se nebude započítávat do posuzovaného příjmu a rodina kvůli tomu o přídavky na děti nepřijde.

Zároveň předloha zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a další děti asi o 15 procent. U druhého dítěte bude činit daňová sleva 22 320 korun ročně místo nynějších 19 404 korun. U dalších dětí vzroste z 24 204 korun na 27 840 korun za rok.