Virus donutil řadu zemí zvýšit limity pro neověřené platby. Česko se však změně brání

Zatímco v některých evropských zemích rostou limity pro bezkontaktní platbu kartou bez ověření, u nás se zatím o zvýšení částky nad současných 500 korun neuvažuje. Podle bank je to totiž rizikové.

Při nákupu kartou musí Češi ověřovat platbu nad 500 korun zadáním PIN nebo pomocí jiného ověření autorizační metodou. A budou ho muset vyťukávat dál. Ačkoliv řada zemí v Evropě limity zvyšuje, u nás to banky odmítají. Důvodem je obava z nárůstu zneužití platebních karet například při ztrátě nebo odcizení karty. A pak také to, že by změna limitu znamenala náklady navíc na upravení platebního systému bank a přenastavení terminálů.

"Nastavení limitů pro bezkontaktní platby je individuálním rozhodnutím každé banky. Zatím jsme nezaznamenali snahu po koordinovaném řešení. Je třeba mít na zřeteli, že přenastavení limitů není úplně triviální záležitostí," řekl Aktuálně.cz prezident České bankovní asociace Pavel Štěpánek.

"Částka 500 korun podle nás pokrývá většinu běžných rychlých nákupů. Při vyšších částkách vyžadujeme ověření klienta z důvodu bezpečnosti - ochrany jeho finančních prostředků. Jedná se tedy o opatření v zájmu klienta. Nicméně i ověření identity klienta lze dnes provádět velmi rychle, například prostřednictvím biometrického přihlášení u mobilních plateb," uvedl František Bouc z tiskového oddělení České spořitelny s tím, že v tuto chvíli o navýšení limitu banka neuvažuje.

Například Equa bank nemá ke změně limitu pro autorizaci pomocí PIN jednoznačné stanovisko. "Vše má svá pro i proti. V současné pandemické situaci vnímáme možné zvýšení limitu jako prostředek ke snížení rizika nákazy. Ochrana zdraví našich klientů je pro nás prioritou. Při zvýšení limitu dochází ovšem při neautorizovaných transakcích ke zvýšení rizika především pro nás jako pro banku," uvádí mluvčí banky Markéta Dvořáčková.

Equa bank ale podle ní registruje v poslední době nárůst zájmu o platby mobilem, kde je autorizace prostřednictvím Touch ID, Face ID nebo PIN, a to na všechny transakce. "Tento druh placení považujeme jako nejbezpečnější v dané situaci a doporučujeme ho našim klientům. Rovněž je to pohodlnější a rychlejší," dodává Dvořáčková.

Limit do 50 eur v řadě zemí

Například na Slovensku provozovatel platebních terminálů Global Payments zvýšil už v dubnu u všech svých 15 tisíc terminálů limit pro bezkontaktní platby z 20 na 50 eur (zhruba 1400 Kč). K podobnému kroku přistoupilo i Rakousko, později také Francie, Řecko, Irsko, Malta. V Polsku se limit zvýšil na 100 zlotých (zhruba 600 korun). Země tak reagovaly i na výzvy obchodníků v době koronavirové pandemie, kdy se bezhotovostní platby staly hlavním způsobem placení.

I u nás už koncem března přepravní společnosti žádaly banky, aby alespoň dočasně zvýšily limity na částku 1500 korun, což byla nejčastější výše plateb na dobírku. Lidé by tak nemuseli při placení mačkat tlačítka při zadávání PIN a vyhnuli by se zcela kontaktu s terminálem. Snížila by se nutnost kontaktu mezi kurýrem a zákazníkem na minimum.

Zvýšení limitu ale musí být výsledkem shody celého bankovního trhu. A k tomu zatím nedošlo. Vydavatelé platebních karet Mastercard a Visa jsou ale podle svých vyjádření připraveni reagovat na případné navýšení. Podle společnosti Visa by navýšení limitu prospělo spotřebitelům i obchodníkům.

Zvýšit limit pro bezkontaktní platby až na 50 eur (cca 1400 korun) umožnila evropská směrnice PSD2 přijatá v loňském roce. Češi ve srovnání s jinými státy přitom stojí na špici v bezkontaktním placení kartou. Koronavirová pandemie tento způsob placení ještě umocnila.

"Platné preventivní doporučení využívat raději bezhotovostní formy placení z obavy z přenosu nákazy koronavirem přimělo používat platební karty i klienty, kteří je používali spíše pro standardní výběr z bankomatů. Například v segmentu prodeje potravin se obrat na terminálech u našich obchodníků z řad velkých řetězců zvýšil meziročně o více než 60 procent, a to nejenom ve velkých městech, ale i v menších regionech," uvedl Petr Plocek, tiskový mluvčí UniCredit Bank.